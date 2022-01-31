Происшествия

35 минут назад

На улице Папина подожгли «ВАЗ-2107»

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#МЧС #пожар
На улице Папина подожгли «ВАЗ-2107»

Машина, гараж и дом горели в Прибытково минувшей ночью.

Утром 30 января у дома № 15 по улице Папина в Липецке горел «ВАЗ-2107».  Как считают пожарные, машину подожгли. 

Ночью этого же дня в поселке Прибытково Грязинского района горели гараж, автомобиль и дом.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с деревянного гаража огонь распространился на «Ладу Приору» и жилой дом. Гараж и машина сгорели. Также огонь успел повредить 20 квадратных метров кровли дома. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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хук тв

28 минут назад
Эт не тот который гоняет на "новых"районах рычит постоянно
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