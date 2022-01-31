На улице Папина подожгли «ВАЗ-2107»

Машина, гараж и дом горели в Прибытково минувшей ночью.

Утром 30 января у дома № 15 по улице Папина в Липецке горел «ВАЗ-2107». Как считают пожарные, машину подожгли.Ночью этого же дня в поселке Прибытково Грязинского района горели гараж, автомобиль и дом.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с деревянного гаража огонь распространился на «Ладу Приору» и жилой дом. Гараж и машина сгорели. Также огонь успел повредить 20 квадратных метров кровли дома. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.