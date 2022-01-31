НЛМК Live

сегодня, 13:42

Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках

331
#беспроводная сеть
Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, приступила к внедрению собственной беспроводной мобильной сети (Private LTE) на площадке Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК). 

В дальнейшем сеть Private LTE/5G будет развернута на всех российских производственных площадках Группы и обеспечит безопасную, стабильную и высокую скорость передачи данных.  
Проект предполагает развертывание более 90 базовых станций для поддержания устойчивого сигнала. Около 50 вышек будет установлено на НЛМК и 40 – на СГОК. 

Развертывание инфраструктуры сети улучшит управляемость процессов и повысит информационную безопасность. За счет полного покрытия и бесшовной передачи данных связь будет работать на труднодоступных и отдаленных участках и позволит бесперебойно использовать получаемые данные с технологического оборудования там, где ранее они были недоступны в режиме онлайн. Например, появится возможность включить в единый цифровой контур удаленный мониторинг подвижных объектов. 

В перспективе переход на стандарт сети нового поколения 5G обеспечит ускорение обмена данными для внедрения видеоаналитики, беспилотного управления транспортом, развития промышленного интернета вещей (IIoT) и предиктивной аналитики.

Внедрение сети Private LTE – часть масштабного инфраструктурного проекта, направленного на развитие уже существующих направлений цифровизации производства: диспетчеризации, экологического контроля, систем охраны труда. 

«Сейчас на площадках Группы НЛМК работают сотни цифровых решений. Помимо роста операционной эффективности, эти решения помогают повысить безопасность и производительность труда, снизить экологическое воздействие. Мы развиваем платформы и компетенции для сквозной цифровизации производственных процессов, повышения их адаптивности к изменениям портфеля заказов, качества сырья и состояния оборудования. Для этого необходимы высокая степень покрытия, скорость и безопасность передачи данных, которые обеспечивает беспроводная сеть Private LTE/5G», - рассказал вице-президент по цифровизации производства Группы НЛМК Сергей Казанцев.  

331
#беспроводная сеть

Еще в рубрике

НЛМК и управление образования Липецкой области помогут сиротам определиться с профессией
#профориентация
НЛМК и управление образования Липецкой области помогут сиротам определиться с профессией

28.01.2022 17:20

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» помогает растить будущих звезд тележурналистики
#Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» помогает растить будущих звезд тележурналистики

24.01.2022 17:32

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» организовал санаторное оздоровление для пожилых людей
#Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» организовал санаторное оздоровление для пожилых людей

24.01.2022 17:29

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» помогает оснащать клиники современным медоборудованием
Фонд «Милосердие» помогает оснащать клиники современным медоборудованием

21.01.2022 09:03

НЛМК Live
Группа НЛМК разработала прокат с антибактериальным покрытием
#прокат
Группа НЛМК разработала прокат с антибактериальным покрытием

20.01.2022 08:52

НЛМК Live
Автоволонтеры «Милосердия» уже доставили медиков к 2500 больным липчанам
#автоволонтеры #«Милосердие»
Автоволонтеры «Милосердия» уже доставили медиков к 2500 больным липчанам

19.01.2022 12:12

НЛМК Live