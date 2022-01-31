Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, приступила к внедрению собственной беспроводной мобильной сети (Private LTE) на площадке Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК).

В дальнейшем сеть Private LTE/5G будет развернута на всех российских производственных площадках Группы и обеспечит безопасную, стабильную и высокую скорость передачи данных.

Проект предполагает развертывание более 90 базовых станций для поддержания устойчивого сигнала. Около 50 вышек будет установлено на НЛМК и 40 – на СГОК.



Развертывание инфраструктуры сети улучшит управляемость процессов и повысит информационную безопасность. За счет полного покрытия и бесшовной передачи данных связь будет работать на труднодоступных и отдаленных участках и позволит бесперебойно использовать получаемые данные с технологического оборудования там, где ранее они были недоступны в режиме онлайн. Например, появится возможность включить в единый цифровой контур удаленный мониторинг подвижных объектов.



В перспективе переход на стандарт сети нового поколения 5G обеспечит ускорение обмена данными для внедрения видеоаналитики, беспилотного управления транспортом, развития промышленного интернета вещей (IIoT) и предиктивной аналитики.



Внедрение сети Private LTE – часть масштабного инфраструктурного проекта, направленного на развитие уже существующих направлений цифровизации производства: диспетчеризации, экологического контроля, систем охраны труда.



«Сейчас на площадках Группы НЛМК работают сотни цифровых решений. Помимо роста операционной эффективности, эти решения помогают повысить безопасность и производительность труда, снизить экологическое воздействие. Мы развиваем платформы и компетенции для сквозной цифровизации производственных процессов, повышения их адаптивности к изменениям портфеля заказов, качества сырья и состояния оборудования. Для этого необходимы высокая степень покрытия, скорость и безопасность передачи данных, которые обеспечивает беспроводная сеть Private LTE/5G», - рассказал вице-президент по цифровизации производства Группы НЛМК Сергей Казанцев.



