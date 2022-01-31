Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта

До начала сентября планируется благоустроить 7-8 таких площадок.

В этом году в Липецке решили взяться за ремонт спортивных площадок. Мэрия подготовила список из 15 таких площадок. Какие из них приведут в порядок, предлагается выбрать горожанам.Голосование пройдет на портале «Открытый Липецк». Семь или восемь площадок, за которые горожане отдадут наибольшее количество голосов, собираются отремонтировать до начала сентября. Об этом рассказала вице-мэр Анна Шамаева.Мэр Евгения Уваркина предложила сделать проектную документацию на все площадки. Если у города появятся дополнительные деньги, можно будет благоустроить больше спортивных пространств.Сегодня же стало известно о том, что власти намерены отремонтировать подвальные помещения, в которых располагаются детские секции. В них установят пожарную сигнализацию и заменят двери.