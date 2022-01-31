Общество

сегодня, 13:28

Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта

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#спортплощадки #ремонт
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Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта

До начала сентября планируется благоустроить 7-8 таких площадок.

В этом году в Липецке решили взяться за ремонт спортивных площадок. Мэрия подготовила список из 15 таких площадок. Какие из них приведут в порядок, предлагается выбрать горожанам.

Голосование пройдет на портале «Открытый Липецк». Семь или восемь площадок, за которые горожане отдадут наибольшее количество голосов, собираются отремонтировать до начала сентября. Об этом рассказала вице-мэр Анна Шамаева.



Мэр Евгения Уваркина предложила сделать проектную документацию на все площадки. Если у города появятся дополнительные деньги, можно будет благоустроить больше спортивных пространств.

Сегодня же стало известно о том, что власти намерены отремонтировать подвальные помещения, в которых располагаются детские секции. В них установят пожарную сигнализацию и заменят двери.


3 332
#спортплощадки #ремонт
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Комментарии (3)

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Дмитрий

36 минут назад
Возле 62 школы отремонтировать коробку и водворе краснознаменной 5 востоновить хоккейную коробу
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

55 минут назад
ЭЦ ЭкоСфера в школе № 5 , Спортивная Общественная Организация ? ОРУ ! )))
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УВАРКИНА

58 минут назад
школе № 9 про площадку новую спортивную как-то рассказывала , но подвела видать память .
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