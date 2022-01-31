Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости

В прошлом году родилось на 4,2% меньше малышей, чем в 2020-м.





В прошлом году липчане заключили на 18,4% браков больше, чем в 2020 году. По данным Росстата, в регионе появилось 6739 новых семей, в то время как в 2020 году брак заключили 5692 пары. Однако в прошлом году на 7,1% выросло и число разводов. В 2021 году распалась 5171 семья, в то время как в 2020 году случились 4828 разводов.



Браков больше – детей меньше. В Липецкой области продолжает падать рождаемость. В прошлом году в регионе родились 8 993 малыша. На 4,2% меньше, чем в 2020-м – тогда свет увидели 9 492 новорожденных. Кривая рождаемости в регионе давно не стремится вверх: в 2015 году родились 13 428 детей, в 2016-м – 13 094, в 2017-м – 11 565, в 2018-м – 10 892, в 2019-м – 9 937.



GOROD48 уже писал, что в прошлом году в регионе умерли 23 637 человек (на 3 556 человек больше, чем в 2020-м). Если сравнить число умерших и родившихся, мы получим естественную убыль липчан в 14 644 человека. Таким образом, естественная убыль населения области в прошлом году превысила этот показатель 2020 года сразу на 37%.



Чуть лучше, кстати, в прошлом году по сравнению с позапрошлым обстоит дело с младенческой смертностью. В 2021 году в области умерли 33 малыша в возрасте до года – на два меньше, чем в 2020-м.



