Общество

сегодня, 13:05

Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости

12 798
#рождаемость #демография
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Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости

В прошлом году родилось на 4,2% меньше малышей, чем в 2020-м.

В прошлом году липчане заключили на 18,4% браков больше, чем в  2020 году. По данным Росстата, в регионе появилось 6739 новых семей, в то время как в 2020 году брак заключили  5692 пары. Однако в прошлом году на 7,1% выросло и число разводов. В 2021 году распалась 5171 семья, в то время как в 2020 году случились 4828 разводов. 

Браков больше – детей меньше. В Липецкой области продолжает падать рождаемость. В прошлом году в регионе родились 8 993 малыша. На 4,2% меньше, чем в 2020-м – тогда свет увидели 9 492 новорожденных. Кривая рождаемости в регионе давно не стремится вверх: в 2015 году родились 13 428 детей, в 2016-м – 13 094, в 2017-м – 11 565, в 2018-м – 10 892, в 2019-м – 9 937.

GOROD48 уже писал, что в прошлом году в регионе умерли 23 637 человек (на 3 556 человек больше, чем в 2020-м). Если сравнить число умерших и родившихся, мы получим естественную убыль липчан в 14 644 человека. Таким образом, естественная убыль населения области в прошлом году превысила этот показатель 2020 года сразу на 37%.

Чуть лучше, кстати, в прошлом году по сравнению с позапрошлым обстоит дело с младенческой смертностью. В 2021 году в области умерли 33 малыша в возрасте до года – на два меньше, чем в 2020-м.

12 798
#рождаемость #демография
4

Комментарии (12)

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Ляляля

11 минут назад
Прививочки в действии, рождаемость падает, скоро вообще репродуктивная функция откажет, будет только рабсила, и то не долго.
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Евгения

30 минут назад
Слава великому и мудрому правлению!!!
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Наталья

31 минуту назад
О каких детях вообще может идти речь!!! С таким отношением к людям в нашей стране!!!
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мариванна

31 минуту назад
Идеть циклон НАДЯ.Это ж надо так назвать.У мене все подружки- Надюшки в обморок попадали .Нет бы новую звязду открыли,назвали.,например - МариИванна или СидорИваныч.Ну это совсем ни к чаму--Надя.Ладно раньше в честь новых тракторов девочек называли --Тракторина,Домна -у них и вид соответствующий был А это что,, детей стали как называть : мальчик Омикрон ,девочкя -- Эбола.Ня надо людей пугать разными циклонами,кувыркодами, они и рожать начнуть.А то уже снегом и морозом пугать стали во время зимы.
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Просто

40 минут назад
Люди в неволе не размножаются!
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1

50 минут назад
Семья вообще, не выгодна государству. Потому что делает ему конкуренцию.
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Подумаешь рождаемость

56 минут назад
Зато по новому генплану решили строить человейники в частном секторе в центре.
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Римма

57 минут назад
При таких властях плодяться только маргиналы и трудолюбивые соотечественники.
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замкадный

сегодня, 13:41
разрекламированный материнский капитал не сработал ?
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Кот

сегодня, 13:40
В наше время алименты для мужчины-это полный пипец,так как мало где официально берут на работу!
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