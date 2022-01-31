В России

38 минут назад

В Белгородской области подзащитный убил свою возлюбленную-адвоката и ее сестру

84
#двойное убийство

Подозреваемый в двойном убийстве задержан.

Громкая история произошла в городе Губкин Белгородской области.

Ранее судимый за покушение на убийство своей жены 47-летний местный житель, который ранее напал на свою сожительницу и отрезал ей ногу, отсидев 8 лет в колонии, вышел на свободу в 2015 году, и завязал отношения со своим адвокатом, 52-летней женщиной, трудившейся в адвокатской конторе №1 Губкина и защищавшей его, - пишет Телеграм-канал Baza. Несколько лет все было хорошо. Однако 57-летняя сестра женщины-адвоката была против их отношений. На этой почве часто возникали ссоры, а 30 января 2022 года история любви подошла к печальному концу. Мужчина убил свою сожительницу-адвоката, избил её и добил ножом, а затем решил, что нужно наказать и сестру, которая, по его мнению, была виновна в таком "расставании". Он приехал к сестре убитой на такси, зашёл к ней в дом, после чего зарезал и её, где и был пойман полицейскими.

После двойного убийства мужчине грозит солидный срок.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Губкину Белгородской области в кратчайшие сроки задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры", - говорится в сообщении УМВД по Белгородской области.

В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
84
#двойное убийство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил солдата-срочника
#стрельба #армия
1
В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил солдата-срочника

45 минут назад

В России
Эксперты прогнозируют рост платежа по ипотеке до 21%
#ипотека #недвижимость
Эксперты прогнозируют рост платежа по ипотеке до 21%

сегодня, 10:54

В России
Умер российский сценарист и режиссер Виктор Мережко
#Виктор Мережко
Умер российский сценарист и режиссер Виктор Мережко

сегодня, 09:51

В России
Первый туристический поезд «Крымский вояж» прибыл в Севастополь
Первый туристический поезд «Крымский вояж» прибыл в Севастополь

вчера, 19:21

В России
Умер актер Леонид Куравлев
2
Умер актер Леонид Куравлев

вчера, 13:43

В России
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

вчера, 13:12

В России