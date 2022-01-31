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38 минут назад
В Белгородской области подзащитный убил свою возлюбленную-адвоката и ее сестру
Подозреваемый в двойном убийстве задержан.
Громкая история произошла в городе Губкин Белгородской области.
Ранее судимый за покушение на убийство своей жены 47-летний местный житель, который ранее напал на свою сожительницу и отрезал ей ногу, отсидев 8 лет в колонии, вышел на свободу в 2015 году, и завязал отношения со своим адвокатом, 52-летней женщиной, трудившейся в адвокатской конторе №1 Губкина и защищавшей его, - пишет Телеграм-канал Baza. Несколько лет все было хорошо. Однако 57-летняя сестра женщины-адвоката была против их отношений. На этой почве часто возникали ссоры, а 30 января 2022 года история любви подошла к печальному концу. Мужчина убил свою сожительницу-адвоката, избил её и добил ножом, а затем решил, что нужно наказать и сестру, которая, по его мнению, была виновна в таком "расставании". Он приехал к сестре убитой на такси, зашёл к ней в дом, после чего зарезал и её, где и был пойман полицейскими.
После двойного убийства мужчине грозит солидный срок.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Губкину Белгородской области в кратчайшие сроки задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры", - говорится в сообщении УМВД по Белгородской области.
В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее судимый за покушение на убийство своей жены 47-летний местный житель, который ранее напал на свою сожительницу и отрезал ей ногу, отсидев 8 лет в колонии, вышел на свободу в 2015 году, и завязал отношения со своим адвокатом, 52-летней женщиной, трудившейся в адвокатской конторе №1 Губкина и защищавшей его, - пишет Телеграм-канал Baza. Несколько лет все было хорошо. Однако 57-летняя сестра женщины-адвоката была против их отношений. На этой почве часто возникали ссоры, а 30 января 2022 года история любви подошла к печальному концу. Мужчина убил свою сожительницу-адвоката, избил её и добил ножом, а затем решил, что нужно наказать и сестру, которая, по его мнению, была виновна в таком "расставании". Он приехал к сестре убитой на такси, зашёл к ней в дом, после чего зарезал и её, где и был пойман полицейскими.
После двойного убийства мужчине грозит солидный срок.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Губкину Белгородской области в кратчайшие сроки задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры", - говорится в сообщении УМВД по Белгородской области.
В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.