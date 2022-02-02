Общество

31.01.2022 12:20

Фермера оштрафовали за COVID-нарушения

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#нарушение #магазин #штраф
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Фермера оштрафовали за COVID-нарушения

В магазине бизнесмена соблюдали не все санитарные меры.

Липецкий областной суд рассмотрел протест главы крестьянско-фермерского хозяйства на постановление Советского районного суда Липецка. Там фермера признали виновным в несоблюдении положений регионального антиковидного постановления.

Как указано в материалах суда, проверка выявила нарушения в магазине «Сыр и вино» на улице Ворошилова в Липецке 2 сентября. Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики установили, что в магазине фермера соблюдали не все прописанные в антиковидном постановлении меры. Так, в магазине не была организована регулярная термометрия сотрудников, на их рабочих местах не было прозрачных экранов для снижения риска заражения от посетителей. Кроме того, в магазине было разметки для социального дистанцирования и бактерицидных ламп.

В суде первой инстанции представитель фермера не признал вину своего доверителя, но не оспаривал, что на момент проверки разметка, лампа и защитный экран отсутствовали. В апелляционной жалобе фермер ссылался на то, что внеплановая выездная проверка состоялась без согласования с прокуратурой.

Областной суд признал доводы фермера несостоятельными и оставил в силе штраф. За нарушения предпринимателю придется заплатить 30 000 рублей.
4 1883
#нарушение #магазин #штраф
3

Комментарии (4)

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Владимир

31.01.2022 22:42
Не откатил проверяющим 100%
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Анатолий

31.01.2022 17:17
Штрафодобывающая промышленность работает в поте лица...
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Инфляция

31.01.2022 14:14
Теперь знаю из-за кого растут цены в магазинах и остается меньше денег у людей. Из-за Covid-19!!!
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Чебурек

31.01.2022 13:42
Вот вам сыр, вот вам вино!
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