Общество

31.01.2022 11:58

За реставрацию обелиска Петру I готовы заплатить больше

16 1577
#реставрация #обелиск
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За реставрацию обелиска Петру I готовы заплатить больше

После неудачного аукциона максимальную стоимость контракта увеличили на 51 тысячу рублей.

Министерство культуры России снова объявило электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — обелиска Петру Первому на Петровском спуске в Липецке. Ранее за эту работу предлагали до 872 189 рублей. Сейчас услуга оценена в 923 940 рублей. Торги пройдут в форме ограниченного участия: работу сможет выполнить только специализированная организация.

Обелиск установлен в 1839 году в память пребывания Петра Первого в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников. Обелиск — первый монументальный памятник в Липецке. Он установлен на средства петербургского купца первой гильдии Небученова по проекту тамбовского архитектора Шахларева. Отлит обелиск на чугунолитейном заводе Фёдорова в Тамбове. Памятник представляет собой трехгранную чугунную пирамиду. Пьедестал украшают два барельефа. На одном — изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом — античной богини здоровья Гигии. В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Чугунные причальные тумбы у постамента указывают на роль «Липских железоделательных заводов» в создании Российского флота. Обелиск является частью ансамбля Соборной площади. Сейчас общее состояние памятника оценивается как удовлетворительное, но есть дефекты и утраты. Последний раз его реставрировали в 2012 году.

При успешном завершении торгов победитель аукциона должен будет приступить к работе сразу после заключения контракта. Это произойдет не ранее 17 февраля. На реставрацию обелиска отведен срок до начала октября 2022 года. Услуги оплатят из федерального бюджета.

Напомним, ранее министерство культуры определило подрядчика на реставрацию Вознесенского собора в центре Ельца. На торгах победило единственное предложение от московской компании. Она получит за работу ровно 4 млн рублей
16 1577
#реставрация #обелиск
2

Комментарии (16)

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А

31.01.2022 22:09
Куда цепи с памятника дели? В металлолом сдали? Кто-то хорошо подлатался, и не посадили! А цепи , говорят, из серебра были.
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Vova

31.01.2022 20:58
Помнится что его реставрировали на клмн и обещали лет 50 простоит
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Горожанка

31.01.2022 14:39
183 года простоял, при этой власти скоро сломается, или в металлолом пойдёт.
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Виктор

31.01.2022 14:15
Отмывка денег внаглую.
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Идея

31.01.2022 13:48
Я бы там высоту сделал на месте мэрии. Место для хорошего проекта.
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Я 48

31.01.2022 13:47
ттт, Какая тебе разница, кто кого назначил? Этот памятник простоял все режимы, строи, перестройки итд. Так давайте сохраним его. Это первый символ города. При коммунистах, он был на пряниках, на тортах, на минералке, на памятных знаках. А сейчас, шагающий Петр, как во многих городах. Давайте не будем терять индивидуальность. Такого нет ни где в России. А Петр есть везде, в разных интерпритациях.
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Владимир

31.01.2022 13:46
Я 48, там только крановые работы под 200тыс.
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Фокс

31.01.2022 13:41
Обелиск установлен в 1839 году. Последний раз его реставрировали в 2012 году. Что же даже 10 лет не простоял? Петра Великого на вас, воров, нету
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ттт

31.01.2022 13:29
Вот это я понимаю широта взглядов. Купец был православный (ну наверное), сам Петр так вообще себя главой церкви назначил - на памятнике языческие божки, ну так на всякий случай - типо а вдруг?
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Я 48

31.01.2022 13:27
За такие деньги, отпескострую, запаяю дырки, и трещены. Покрашу самым крутым хамерайтом. Отдайте тендер мне. Я безработный. Работать буду один, и сдам объект раньше срока. Но, отката ни дам ни копейки. Хотите нормально сделать, обращайтесь ко мне. Поделить бабло, выставляйте на аукцион. Налог с прибыли, оплачу.
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