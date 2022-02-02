Общество
31.01.2022 11:58
За реставрацию обелиска Петру I готовы заплатить больше
16 1577
После неудачного аукциона максимальную стоимость контракта увеличили на 51 тысячу рублей.
Министерство культуры России снова объявило электронный аукцион на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — обелиска Петру Первому на Петровском спуске в Липецке. Ранее за эту работу предлагали до 872 189 рублей. Сейчас услуга оценена в 923 940 рублей. Торги пройдут в форме ограниченного участия: работу сможет выполнить только специализированная организация.
Обелиск установлен в 1839 году в память пребывания Петра Первого в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников. Обелиск — первый монументальный памятник в Липецке. Он установлен на средства петербургского купца первой гильдии Небученова по проекту тамбовского архитектора Шахларева. Отлит обелиск на чугунолитейном заводе Фёдорова в Тамбове. Памятник представляет собой трехгранную чугунную пирамиду. Пьедестал украшают два барельефа. На одном — изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом — античной богини здоровья Гигии. В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Чугунные причальные тумбы у постамента указывают на роль «Липских железоделательных заводов» в создании Российского флота. Обелиск является частью ансамбля Соборной площади. Сейчас общее состояние памятника оценивается как удовлетворительное, но есть дефекты и утраты. Последний раз его реставрировали в 2012 году.
При успешном завершении торгов победитель аукциона должен будет приступить к работе сразу после заключения контракта. Это произойдет не ранее 17 февраля. На реставрацию обелиска отведен срок до начала октября 2022 года. Услуги оплатят из федерального бюджета.
Напомним, ранее министерство культуры определило подрядчика на реставрацию Вознесенского собора в центре Ельца. На торгах победило единственное предложение от московской компании. Она получит за работу ровно 4 млн рублей
Обелиск установлен в 1839 году в память пребывания Петра Первого в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников. Обелиск — первый монументальный памятник в Липецке. Он установлен на средства петербургского купца первой гильдии Небученова по проекту тамбовского архитектора Шахларева. Отлит обелиск на чугунолитейном заводе Фёдорова в Тамбове. Памятник представляет собой трехгранную чугунную пирамиду. Пьедестал украшают два барельефа. На одном — изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом — античной богини здоровья Гигии. В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Чугунные причальные тумбы у постамента указывают на роль «Липских железоделательных заводов» в создании Российского флота. Обелиск является частью ансамбля Соборной площади. Сейчас общее состояние памятника оценивается как удовлетворительное, но есть дефекты и утраты. Последний раз его реставрировали в 2012 году.
При успешном завершении торгов победитель аукциона должен будет приступить к работе сразу после заключения контракта. Это произойдет не ранее 17 февраля. На реставрацию обелиска отведен срок до начала октября 2022 года. Услуги оплатят из федерального бюджета.
Напомним, ранее министерство культуры определило подрядчика на реставрацию Вознесенского собора в центре Ельца. На торгах победило единственное предложение от московской компании. Она получит за работу ровно 4 млн рублей
16 1577
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