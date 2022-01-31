Сомнительный шашлык обошелся тербунцу в 30`000 рублей

В мясном магазине нашли свинину без маркировки.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Тербунского района в адрес местного предпринимателя. Бизнесмена из Тербунов уличили в нарушении требований технических регламентов.



Как указано в материалах суда, 17 ноября 2021 года в прокуратуру обратился покупатель. Он пожаловался на магазин «Мясное изобилие». Прокуроры вышли с проверкой и подтвердили обоснованность возмущения потребителя. Так, в магазине обнаружили подозрительную продукцию. Покупателям предлагали свиную шкуру и свиную голову без указания наименования пищевой продукции, а также - замаринованный свиной шашлык без указания информации о наименовании пищевой продукции, ее количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения пищевой продукции, ее составе. Такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Все это стало основанием для привлечения к административной ответственности.



Арбитраж оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей.