Общество

23 минуты назад

Сомнительный шашлык обошелся тербунцу в 30`000 рублей

493
#шашлык #свинина #мясо #торговля
Сомнительный шашлык обошелся тербунцу в 30`000 рублей

В мясном магазине нашли свинину без маркировки.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Тербунского района в адрес местного предпринимателя. Бизнесмена из Тербунов уличили в нарушении требований технических регламентов.

Как указано в материалах суда, 17 ноября 2021 года в прокуратуру обратился покупатель. Он пожаловался на магазин «Мясное изобилие». Прокуроры вышли с проверкой и подтвердили обоснованность возмущения потребителя. Так, в магазине обнаружили подозрительную продукцию. Покупателям предлагали свиную шкуру и свиную голову без указания наименования пищевой продукции, а также - замаринованный свиной шашлык без указания информации о наименовании пищевой продукции, ее количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения пищевой продукции, ее составе. Такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Все это стало основанием для привлечения к административной ответственности.

Арбитраж оштрафовал предпринимателя на 30 000 рублей.
493
#шашлык #свинина #мясо #торговля

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За год в Липецкой области отловили 2722 собаки
#животные
2
За год в Липецкой области отловили 2722 собаки

21 минуту назад

Общество
В прошлом году в Липецкой области умерло 23 637 человек
#дем ография
В прошлом году в Липецкой области умерло 23 637 человек

31 минуту назад

Общество
Госжилинспекция собирает жалобы липчан на сосульки и наледь
#ЖКХ #сосульки
8
Госжилинспекция собирает жалобы липчан на сосульки и наледь

44 минуты назад

Общество
Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе
#ЦУР #проблема #жалоба
5
Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе

сегодня, 10:33

Общество
Липецкие поликлиники получат более 48 миллионов рублей
#поликлиники #омикрон
4
Липецкие поликлиники получат более 48 миллионов рублей

сегодня, 10:27

Общество
Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0
#ковид #температура
11
Липчан отстранят от работы при температуре выше 37,0

сегодня, 10:18

Общество