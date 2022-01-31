Общество

24 минуты назад

За год в Липецкой области отловили 2722 собаки

2 176
#животные
2
За год в Липецкой области отловили 2722 собаки

Всего 2,3% из них нашли хозяев.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в 2021 году на территории области было отловлено 2722 собаки без владельцев, которые прошли программу ОСВВ (отлов – стерилизация - вакцинация – выпуск в прежнюю среду обитания).

Возвращено в прежние места их обитания 2657 животных. Передано новым владельцам 60 собак. Таким образом, процент востребованности животных составил 2,3%.

Управлением ветеринарии Липецкой области проводятся плановые проверки в отношении администраций городских округов и районов области по исполнению переданных полномочий по обращению с животными без владельцев. В результате ранее проведенных проверок в ряде администраций были выявлены отдельные незначительные нарушения, в связи с чем вынесены требования по устранению выявленных нарушений действующего законодательства при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

2 176
#животные
2

Комментарии (2)

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Житель

7 минут назад
Стерилизации, вакцинация и отпустили---кусайте дальше
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Эксперт

7 минут назад
Молодцы оперативно работают.
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