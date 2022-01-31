За год в Липецкой области отловили 2722 собаки

Всего 2,3% из них нашли хозяев.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в 2021 году на территории области было отловлено 2722 собаки без владельцев, которые прошли программу ОСВВ (отлов – стерилизация - вакцинация – выпуск в прежнюю среду обитания).



Возвращено в прежние места их обитания 2657 животных. Передано новым владельцам 60 собак. Таким образом, процент востребованности животных составил 2,3%.



Управлением ветеринарии Липецкой области проводятся плановые проверки в отношении администраций городских округов и районов области по исполнению переданных полномочий по обращению с животными без владельцев. В результате ранее проведенных проверок в ряде администраций были выявлены отдельные незначительные нарушения, в связи с чем вынесены требования по устранению выявленных нарушений действующего законодательства при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.



