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47 минут назад
Эксперты прогнозируют рост платежа по ипотеке до 21%
При расчетах эксперты учли увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость.
Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%, - рассчитали участники рынка недвижимости. Они учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%. Доступность жилья снижается, - отмечают участники рынка. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав льготную ипотеку после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой, - полагают эксперты.
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков заявил, что за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%.
По его словам, 2020–2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию и нет оснований полагать, что в 2022 году будет иначе, - пишут "Известия".
Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, - отмечает директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.
В числе других причин — рост ставок по проектному финансированию, - заявил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции — в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, - считает эксперт. По его мнению, вслед за новостройками дорожает и вторичка.
При условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5–13%, - полагает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Если же произойдет эскалация геополитической напряженности, ставки по ипотеке могут превысить 13% из-за непредсказуемых рисков, - отметил он.
По прогнозу директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, за первое полугодие средняя ипотечная ставка может вырасти на 1–1,5%, до конца года — на 2–2,5%.
При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, - подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%, - сообщила она.
При средней цене 1 кв. м вторичного жилья в России в 82 605 рублей, площади квартиры 30 "квадратов" за полгода при названных условиях ежемесячный платеж вырастет с 20,188 тыс. рублей до 24,353 тыс., а итоговая стоимость покупки — с 5,2 млн рублей до 6,2 млн, - рассказала Решетникова.
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков заявил, что за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%.
По его словам, 2020–2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию и нет оснований полагать, что в 2022 году будет иначе, - пишут "Известия".
Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, - отмечает директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.
В числе других причин — рост ставок по проектному финансированию, - заявил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции — в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, - считает эксперт. По его мнению, вслед за новостройками дорожает и вторичка.
При условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5–13%, - полагает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Если же произойдет эскалация геополитической напряженности, ставки по ипотеке могут превысить 13% из-за непредсказуемых рисков, - отметил он.
По прогнозу директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, за первое полугодие средняя ипотечная ставка может вырасти на 1–1,5%, до конца года — на 2–2,5%.
При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, - подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%, - сообщила она.
При средней цене 1 кв. м вторичного жилья в России в 82 605 рублей, площади квартиры 30 "квадратов" за полгода при названных условиях ежемесячный платеж вырастет с 20,188 тыс. рублей до 24,353 тыс., а итоговая стоимость покупки — с 5,2 млн рублей до 6,2 млн, - рассказала Решетникова.