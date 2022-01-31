Общество

47 минут назад

Госжилинспекция собирает жалобы липчан на сосульки и наледь

8 522
#ЖКХ #сосульки
2
Госжилинспекция собирает жалобы липчан на сосульки и наледь

Управляющим компаниям грозит вплоть до лишения лицензии.

На сайте ГЖИ и личном аккаунте и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрия Букреева принимают жалобы на сосульки. Уже поступило около десяти таких обращений.

- Если вы зафиксировали нарушение — присылайте фотографии или видео, будем принимать меры! За несвоевременную очистку крыш от снега и наледи управляющие организации будут привлекаться к ответственности, - сообщил и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев в ответ на публикацию фотографий огромных сосулек на доме №29 на улице Папина в Липецке.

Кстати, подобная публикация уже стал поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении управляющей организации.

ГЖИ сейчас проверяет исполнение управляющей компанией своих полномочий по очистке крыши здания от снега и наледи в Усмани, где при падении с крыши наледи умер 82-летний мужчина. Дом №15 на улице Школьная обслуживает УК «Коммунальщик».

- Будет поставлен вопрос о лишении УК лицензии, - отменили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области.
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#ЖКХ #сосульки
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Комментарии (8)

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Татьяна

16 минут назад
хочу еще сказать, наш дом 1972 года, на сайте кап.ремонта по данным ук у него износ 35 %, как это???? рушится крыша, течет весь дом, КАК????, это что за ук такие, зато на сайте КР наш дм стоит на кап.ремонт в 2025 году, пока не развалится видимо, вопрос кто за это отвечает, видимо никто,
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Прохожий..

19 минут назад
1, А очистка крыш чя обязанность? Чтоб в дольнейшем небыло таких наростов .
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Прохожий.

22 минуты назад
ВЫ БО ВИДЕЛИ КАК СБИВАЮТ ЭТИ СОСУЛЬКИ! ПРИВАРИНЫЙ ТОПОР К АРМАТУРЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО КРЫШУ НАДО ЛАТАТЬ ИЛИ ОНА ПОТЕЧЕТ. КРЫШИ НЕ ЧИСТЯТ, И ЧЕРЕЗ 3-4 ДНЯ ТАМ ОПЯТЬ СТАЛОКТИТЫ.
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Татьяна

22 минуты назад
9 мкр, 25, течет крыша на последних этажах, эти дома давно вне срока годности, сколько можно мучать жителей, управляшки только название меняют, а директора те же и ни чего не делают, только деньги берут
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1

29 минут назад
очистка балкона обязанность собственника
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люся

33 минуты назад
НА 9 МИКРОРАЙОНЕ ДОМ 24/2 ТЕКУТ КРЫШИ ЖИЛЬЦЫ ПЯТЫХ ЭТАЖЕЙ МУЧАЮТСЯ С ТАЗИКАМИ И ВЕДРАМИ
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Липецкий

36 минут назад
А что там писать на авто снять и по всем дворам проедь везде на каждом районе можно даже с бригадой сразу ездить 100%
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Гость

39 минут назад
Зачем писать, если до жилищной инспекции достучаться невозможно.
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