Госжилинспекция собирает жалобы липчан на сосульки и наледь

Управляющим компаниям грозит вплоть до лишения лицензии.

На сайте ГЖИ и личном аккаунте и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрия Букреева принимают жалобы на сосульки. Уже поступило около десяти таких обращений.



- Если вы зафиксировали нарушение — присылайте фотографии или видео, будем принимать меры! За несвоевременную очистку крыш от снега и наледи управляющие организации будут привлекаться к ответственности, - сообщил и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев в ответ на публикацию фотографий огромных сосулек на доме №29 на улице Папина в Липецке.



Кстати, подобная публикация уже стал поводом для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении управляющей организации.



ГЖИ сейчас проверяет исполнение управляющей компанией своих полномочий по очистке крыши здания от снега и наледи в Усмани, где при падении с крыши наледи умер 82-летний мужчина. Дом №15 на улице Школьная обслуживает УК «Коммунальщик».



- Будет поставлен вопрос о лишении УК лицензии, - отменили в Государственной жилищной инспекции Липецкой области.