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Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе

5 364
#ЦУР #проблема #жалоба
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Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе

В ЦУРе проанализировали жалобы в соцсетях.

За январь специалисты Центра управления регионом обработали 3 880 комментариев липчан в соцсетях и составили топ тем, которые беспокоили пользователей.

На первом месте по количеству комментариев в соцсетях оказалась тема дорог. Большинство сообщений касалось уборки снега и наледи. На втором месте — соцобслуживание. Липчане интересовались, как будут производиться выплаты после праздников. На третьем месте тема благоустройства. Липчане просили очистить дворы, парки и скверы от снега.

Чаще всего проблемы решали Госжилинспекция и администрация города Липецка, отмечают в ЦУРе.

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5 364
#ЦУР #проблема #жалоба
2

Комментарии (5)

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Гость.

6 минут назад
Понатыкались все «эффективные» в администрацию и в инспекции. Снег не могут убрать. Позорники. Итак каждую зиму. Во дворах Ничего не меняется. Только кадры работничков меняются каждые полгода. Как пешки. Везде бардак !
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МестныйЯ

22 минуты назад
Сезонная погода для липчан не проблема. Проблема - в недееспособности чинушек.
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ссср

32 минуты назад
шо сосульки круче ковида
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Андрей

44 минуты назад
Если специалистов ЦУРа и прочих подобных организаций бросить на уборку снега, толку было бы гораздо больше
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Чиновник

52 минуты назад
На наших графиках-презентациях все убирается, снега нет! Просто контингент капризный стал, пора еще гайки подзакрутить.
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