Общество
сегодня, 10:33
Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе
В ЦУРе проанализировали жалобы в соцсетях.
За январь специалисты Центра управления регионом обработали 3 880 комментариев липчан в соцсетях и составили топ тем, которые беспокоили пользователей.
На первом месте по количеству комментариев в соцсетях оказалась тема дорог. Большинство сообщений касалось уборки снега и наледи. На втором месте — соцобслуживание. Липчане интересовались, как будут производиться выплаты после праздников. На третьем месте тема благоустройства. Липчане просили очистить дворы, парки и скверы от снега.
Чаще всего проблемы решали Госжилинспекция и администрация города Липецка, отмечают в ЦУРе.
На первом месте по количеству комментариев в соцсетях оказалась тема дорог. Большинство сообщений касалось уборки снега и наледи. На втором месте — соцобслуживание. Липчане интересовались, как будут производиться выплаты после праздников. На третьем месте тема благоустройства. Липчане просили очистить дворы, парки и скверы от снега.
Чаще всего проблемы решали Госжилинспекция и администрация города Липецка, отмечают в ЦУРе.
Гость.
МестныйЯ
ссср
Андрей
Чиновник