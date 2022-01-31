Снег и наледь стали главными проблемами липчан в январе

В ЦУРе проанализировали жалобы в соцсетях.

За январь специалисты Центра управления регионом обработали 3 880 комментариев липчан в соцсетях и составили топ тем, которые беспокоили пользователей.На первом месте по количеству комментариев в соцсетях оказалась тема дорог. Большинство сообщений касалось уборки снега и наледи. На втором месте — соцобслуживание. Липчане интересовались, как будут производиться выплаты после праздников. На третьем месте тема благоустройства. Липчане просили очистить дворы, парки и скверы от снега.Чаще всего проблемы решали Госжилинспекция и администрация города Липецка, отмечают в ЦУРе.