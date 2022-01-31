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Липецкие поликлиники получат более 48 миллионов рублей

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#поликлиники #омикрон
Липецкие поликлиники получат более 48 миллионов рублей

Деньги выделят из резервного фонда правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении свыше 7,3 млрд рублей российскими поликлиникам, работающим по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В этих непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу, отмечают в кабинете министров.

Липецкие поликлиники в рамках распоряжения получат из резервного фонда правительства России 48,352 млн рублей. В разрезе регионов Центрального Черноземья это сравнительно большая сумма. Так, в поликлиники Белгородской области поступит 64 млн рублей, Воронежской области — 95,4 млн рублей, Курской области — 46,1 млн рублей, Тамбовской области — 40,5 млн рублей.

Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты.
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#поликлиники #омикрон

Комментарии (5)

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SS

3 минуты назад
Да хоть 100 млн. выделите. А кому и на что. Специалистов врачей нет! Лекарств ( кроме всяких БАДов коммерческих) нет. Поликлиники пора переводить в разряд ветеринарных служб (коровы и коты не пожалуются).
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Елена

11 минут назад
Сколько опытных врачей в частных клиниках,но там прием от1000 до 800 р с человека.Так почему же не привлечь их в поликлиники.Понятно,что по- хорошему они не пойдут.Но на борьбу с болезнью на нашу область скинули деньги.Оплатите им в какой то части,конечно не по 100 р.,.И потратим их на дело и врачи опытные придут в поликлиники,хотя бы на время пандемии
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Едимроссия

26 минут назад
Да купят бинты и зеленку , остальное все присвоят себе на хаты и терема. Потом скажут денег нет , но вы держитесь.
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Гость

35 минут назад
Смысла нет вкладывать в поликлинники. Врачей нет, особенно узких специалистов. А кто остался лечить не спешат. Если только деньги разделить.
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ссср

55 минут назад
толку ноль врачей нет лекарства нет и деньги в некуда
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