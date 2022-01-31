Липецкие поликлиники получат более 48 миллионов рублей

Деньги выделят из резервного фонда правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении свыше 7,3 млрд рублей российскими поликлиникам, работающим по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В этих непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу, отмечают в кабинете министров.



Липецкие поликлиники в рамках распоряжения получат из резервного фонда правительства России 48,352 млн рублей. В разрезе регионов Центрального Черноземья это сравнительно большая сумма. Так, в поликлиники Белгородской области поступит 64 млн рублей, Воронежской области — 95,4 млн рублей, Курской области — 46,1 млн рублей, Тамбовской области — 40,5 млн рублей.



Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты.

