сегодня, 10:30
Британия готовит новые антироссийские санкции против стратегически важных компаний
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что западные страны буквально находятся в военном угаре, говоря о стремлении "наказать" Россию за якобы планируемое "нападение" на Украину.
Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд ряду лиц, - утверждает газета Times.
Ограничения будут предусматривать заморозку активов и запрет на въезд. Источник газеты в правительстве Великобритании предположил, что санкции могут затронуть активы российских энергетических компаний, - пишет "Ъ".
Госдепартамент США обеспокоен, что Великобритания не сможет использовать российские деньги в стране в качестве рычага давления по ситуации на Украине, - утверждает издание.
"Опасение состоит в том, что российские деньги настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть упущена", - отмечает источник в британском правительстве.
По его словам, чиновники Госдепартамента встревожены и разочарованы "в связи с неспособностью британского правительства принять жесткие меры против потока средств". Источник в МИД Великобритании считает, что новый законопроект о санкциях изменит это представление о стране. По его словам, документ позволит наносить удары России там, "где действительно больно".
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности "российских олигархов" в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств, - пишет деловая газета "Взгляд".
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении "наказать" Россию за якобы планируемое "нападение" на Украину. По его словам, Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле отмечали, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как "агрессора". Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.