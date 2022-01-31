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сегодня, 10:30

Британия готовит новые антироссийские санкции против стратегически важных компаний

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#санкции #Британия

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что западные страны буквально находятся в военном угаре, говоря о стремлении "наказать" Россию за якобы планируемое "нападение" на Украину.

Великобритания может ввести антироссийские санкции против физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для властей России, - пишет газета The Times.

Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд ряду лиц, - утверждает газета Times.

Ограничения будут предусматривать заморозку активов и запрет на въезд. Источник газеты в правительстве Великобритании предположил, что санкции могут затронуть активы российских энергетических компаний, - пишет "Ъ".

Госдепартамент США обеспокоен, что Великобритания не сможет использовать российские деньги в стране в качестве рычага давления по ситуации на Украине, - утверждает издание.

"Опасение состоит в том, что российские деньги настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть упущена", - отмечает источник в британском правительстве.

По его словам, чиновники Госдепартамента встревожены и разочарованы "в связи с неспособностью британского правительства принять жесткие меры против потока средств". Источник в МИД Великобритании считает, что новый законопроект о санкциях изменит это представление о стране. По его словам, документ позволит наносить удары России там, "где действительно больно".

Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности "российских олигархов" в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств, - пишет деловая газета "Взгляд".

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении "наказать" Россию за якобы планируемое "нападение" на Украину. По его словам, Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле отмечали, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как "агрессора". Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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#санкции #Британия

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