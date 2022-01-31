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18 минут назад
Умер российский сценарист и режиссер Виктор Мережко
Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Сценарист и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, - рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
"Да, это так", - сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Виктору Мережко было 84 года. За свою продуктивную карьеру он написал множество сценариев, в том числе к фильмам «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Сонька Золотая Ручка», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Аплодисменты, аплодисменты», «Уходя — уходи» и другие. По его произведениям снято более 60 фильмов и мультфильмов. Также он снимал кино в качестве режиссера.
Народный артист РФ стал автором свыше 15 пьес, которые ставились во многих театрах СССР. Многие из них до сих пор можно увидеть на подмостках. Мережко выпустил более 40 книг.
Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, - пишет TV mag.
"Да, это так", - сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Виктору Мережко было 84 года. За свою продуктивную карьеру он написал множество сценариев, в том числе к фильмам «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Сонька Золотая Ручка», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Аплодисменты, аплодисменты», «Уходя — уходи» и другие. По его произведениям снято более 60 фильмов и мультфильмов. Также он снимал кино в качестве режиссера.
Народный артист РФ стал автором свыше 15 пьес, которые ставились во многих театрах СССР. Многие из них до сих пор можно увидеть на подмостках. Мережко выпустил более 40 книг.
Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, - пишет TV mag.