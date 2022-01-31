Водителям «скорой» будут доплачивать по 15`000 рублей

Выплаты положены тем, кто работает с ковидными вызовами.

И.о. главы администрации Липецкой области подписал постановление о дополнительных мерах финансового стимулирования медиков, направленного на повышение качества оказываемой скорой медицинской помощи. Постановление оговаривает объем и срок выплат премий медикам, которые работают с ковидными вызовами.



Ежемесячное премирование положено работникам выездных бригад скорой медицинской помощи и выездных бригад службы медицины катастроф. Врачам будут выплачивать по 25 000 рублей, среднему медицинскому персоналу — 20 000 рублей, водителям скорой медицинской помощи — 15 000 рублей, младшему медицинскому персоналу, транспортировщикам вызовов и диспетчерам — по 10 000 рублей.



Получить выплату можно будет только за одну ставку. Премирование положено в период с 1 февраля по 30 апреля. Доплаты медикам станут расходами регионального бюджета.