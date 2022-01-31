В «Мясной империи» нашли очаг лейкоза

Из-за заболевания ввели карантин.

Администрация Липецкой области постановила ввести ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории Демшинского сельсовета Добринского района. Там введен карантин.Эпизоотическим очагом определили территорию молочной фермы ООО «Мясная империя». Там обнаружен лейкоз крупного рогатого скота. Территорию двух коровников определили как резервацию. Неблагополучной по лейкозу определена зона в радиусе одного километра от очага.Введено много карантинных ограничений. Запрещены:Контроль за ситуацией получен региональному управлению ветеринарии.