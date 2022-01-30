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В новом манеже липецкие мальчишки взяли «серебро», забивая соперникам по 17 голов

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#Мини-футбол
В новом манеже липецкие мальчишки взяли «серебро», забивая соперникам по 17 голов

На счету юных воспитанников липецкой Академии победы в 4-х матчах из пяти.

В новом манеже в микрорайоне «Европейский» прошёл турнир по мини футболу среди мальчиков 2015 г.р.

Излишне говорить, что для спортсменов в таком возрасте соревнования стали боевым крещением и дебютом в спорте. Обычно в турнирах малышей выступают команды из одного города или самые близкие соседи (например, Липецк и Елец), но здесь организаторам удалось привлечь 12 команд из 4-х регионов!

Воспитанники липецкой мини-футбольной Академии, которых тренирует Дмитрий Аринин, показали не просто зрелый футбол для своего возраста, но и отличные результаты. На групповой стадии липчане победили две сильные школы из Воронежа: «Энергию» - 4:0 (голы забили Тимофей Мельников-2, Максим Сергеев и Егор Васильев) и «Труд» - 2:0 (дубль Сергеева). А в матче со вторым составом тамбовского «Волчонка» был зафиксирован рекордный счёт в турнире – 17:0.

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В финал вышли три победителя своих групп, которые по круговой системе разыграли медали. Липчане победили команду «Старт» из Тамбова – 6:0 (Мельников-2, Васильев, Платон Боев, Кирилл Житченко, Дмитрий Макаров. )

Всё решалось в заключительном матче со «Стартом» из Старого Оскола, но тут наших ребят ждала неудача: вроде и забили немало, но пропустили ещё больше – 4:7 (Сергеев-2, Мельников, Васильев).

В итоге победителями стали старооскольцы, на втором месте – липчане, на третьем – «Соболь».

Приз лучшего бомбардира турнира забрал наш максим Сергеев, а лучшим нападающим стал Егор Васильев.

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#Мини-футбол

Комментарии (6)

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Снейдер Плюс

15 минут назад
Большое спасибо автору, что «осветил» достижения мальчишек. К счастью побед и мероприятий, спортивных достижений у детей ЛКС очень много, но к сожалению освещают их местные СМИ очень редко - а ведь это не так сложно, как оказалось - поэтому ещё раз огромное спасибо автору! Всегда здорово радоваться успеху Липецких мальчишек! Дмитрий Сергеевич поздравляю с победой! ЛКС чемпионы!
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Артур

23 минуты назад
Владимир, а кто в наше время платит за турнир??? Есть такие школы???
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Лкс

37 минут назад
ЧумаходВладимир,
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Гость

54 минуты назад
Автору статьи запрещается писать правильное название липецкой команды? ) Футбольная Академия "ЛКС"!
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Владимир

58 минут назад
А ещё за этих мальчишек платили их родители но не академия которая не копейки не дала.
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Настя

58 минут назад
Мальчишки большие молодцы. Они вчера и сегодня играли как тигры.
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