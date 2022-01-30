Погода в Липецке

16 минут назад

В Липецкой области потеплеет до +3

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#погода
В Липецкой области потеплеет до +3
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов активного и глубокого циклона со Скандинавии — ожидается снег различной интенсивности. 2 февраля будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 января и 1 февраля — 2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы, 2 февраля — 6 градусов мороза, что на 4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно, временами снег, местами метель. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем она составит от -2 до +3 градусов.

В Липецке облачно, временами снег. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет около нуля градусов.

День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 33 градуса мороза.
178
#погода

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