В Липецкой области потеплеет до +3

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов активного и глубокого циклона со Скандинавии — ожидается снег различной интенсивности. 2 февраля будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 января и 1 февраля — 2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы, 2 февраля — 6 градусов мороза, что на 4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно, временами снег, местами метель. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем она составит от -2 до +3 градусов.



В Липецке облачно, временами снег. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет около нуля градусов.



День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 33 градуса мороза.