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сегодня, 14:06

Тысячи человек в Вене вышли на улицы против вакцинации от ковида

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Несколько тысяч человек приняли участие в акциях протеста в столице Австрии Вене. Люди митинговали против обязательной вакцинации. Правительство ранее объявило о решении сделать прививки от коронавируса обязательными, а штрафы за несоблюдение начнут действовать в середине марта, передает Коммерсант.

Правоохранительным органам пришлось применять перцовые баллончики.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) одобрил обязательную вакцинацию от коронавируса всех граждан старше 18 лет. Исключение сделано для беременных и для тех, кому противопоказана прививка. Таким образом, Австрия может стать первой страной в Евросоюзе с обязательной вакцинацией.

Новый законопроект предполагает введение штрафа на сумму до €3600 с середины марта. Переболевшие могут быть освобождены от прививки на 180 дней. Закон будет действовать до 31 января 2024 года.

При этом правительство страны объявило об отмене определенных ограничений на посещение магазинов и ресторанов невакцинированными в феврале. Мэр Вены Михаэль Людвиг раскритиковал это решение. Он заявил, что сейчас «неподходящее время» для изменений на фоне роста заболеваемости.
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