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сегодня, 13:12
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа
В подмосковном Серпухове прогремел взрыв. По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в коттедже, в котором жили две семьи.
Во время ремонта один из проживающих решил использовать газовую тепловую пушку - таким образом мужчина планировал просушить стену. Как только мужчина включил пушку, произошел взрыв. В результате взрыва половина дома разрушилась, пострадали три человека. Один из них - ребенок.
В результате взрыва была разрушена половина здания. К устранению последствий случившегося были привлечены 22 человека и 7 единиц техники, в том числе 10 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
Все пострадавшие госпитализированы. В МЧС уточнили, что после взрыва пожар не вспыхнул.
Во время ремонта один из проживающих решил использовать газовую тепловую пушку - таким образом мужчина планировал просушить стену. Как только мужчина включил пушку, произошел взрыв. В результате взрыва половина дома разрушилась, пострадали три человека. Один из них - ребенок.
В результате взрыва была разрушена половина здания. К устранению последствий случившегося были привлечены 22 человека и 7 единиц техники, в том числе 10 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
Все пострадавшие госпитализированы. В МЧС уточнили, что после взрыва пожар не вспыхнул.