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Девочка-подросток выпала с 22-го этажа в Москве и выжила
На юге Москвы девочка-подросток выпала с 22 этажа жилого дома и выжила, сообщает LIFE.
В день происшествия восьмиклассница находилась на вечеринке. В один момент девочка решила перелезть через балкон и для подстраховки прихватила с собой подругу. Та придерживала девочку во время опасного "трюка", но сил подростку не хватило, и школьница упала вниз.
Девочка выжила, но получила многочисленные травмы. У нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. Её падение смягчил сугроб.
Также, по предварительным данным, в организме девочки был обнаружен алкоголь.
Сообщается, что за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.
В день происшествия восьмиклассница находилась на вечеринке. В один момент девочка решила перелезть через балкон и для подстраховки прихватила с собой подругу. Та придерживала девочку во время опасного "трюка", но сил подростку не хватило, и школьница упала вниз.
Девочка выжила, но получила многочисленные травмы. У нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. Её падение смягчил сугроб.
Также, по предварительным данным, в организме девочки был обнаружен алкоголь.
Сообщается, что за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.