В России

сегодня, 11:57

Девочка-подросток выпала с 22-го этажа в Москве и выжила

129
На юге Москвы девочка-подросток выпала с 22 этажа жилого дома и выжила, сообщает LIFE.

В день происшествия восьмиклассница находилась на вечеринке. В один момент девочка решила перелезть через балкон и для подстраховки прихватила с собой подругу. Та придерживала девочку во время опасного "трюка", но сил подростку не хватило, и школьница упала вниз.

Девочка выжила, но получила многочисленные травмы. У нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. Её падение смягчил сугроб.

Также, по предварительным данным, в организме девочки был обнаружен алкоголь.

Сообщается, что за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.
129

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Умер актер Леонид Куравлев
Умер актер Леонид Куравлев

31 минуту назад

В России
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

сегодня, 13:12

В России
Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне под Тамбовом
Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне под Тамбовом

вчера, 19:39

В России
В Курске задержаны похитители драгоценностей на 159 млн рублей
В Курске задержаны похитители драгоценностей на 159 млн рублей

вчера, 18:21

В России
В Воронеже мужчину-трансгендера отправили в женскую колонию
1
В Воронеже мужчину-трансгендера отправили в женскую колонию

вчера, 14:52

В России
В Ташкенте посетительница зоопарка бросила девочку к медведю
В Ташкенте посетительница зоопарка бросила девочку к медведю

вчера, 14:45

В России