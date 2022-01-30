Общество
27 минут назад
Липецкая область получит 100 млн рублей на строительство спортплощадок
Ожидается, что деньги поступят в течение трех лет.
Правительство России в ближайшие три года направит более 9 млрд рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в регионах. Это будет сделано по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
— С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, — сообщает официальный сайт правительства России.
Липецкая область должна получить 100 млн рублей. В 2022 и 2024 годах по 20 млн, в 2023 году — 60 млн рублей.
— С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, — сообщает официальный сайт правительства России.
Липецкая область должна получить 100 млн рублей. В 2022 и 2024 годах по 20 млн, в 2023 году — 60 млн рублей.