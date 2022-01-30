Общество

27 минут назад

Липецкая область получит 100 млн рублей на строительство спортплощадок

162
#спорт #деньги
1
Липецкая область получит 100 млн рублей на строительство спортплощадок

Ожидается, что деньги поступят в течение трех лет.

Правительство России в ближайшие три года направит более 9 млрд рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в регионах. Это будет сделано по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, — сообщает официальный сайт правительства России.

Липецкая область должна получить 100 млн рублей. В 2022 и 2024 годах по 20 млн, в 2023 году — 60 млн рублей.
162
#спорт #деньги
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель вызвал полицию, чтобы утихомирить пассажирку
#конфликт #трнаспорт
26
Водитель вызвал полицию, чтобы утихомирить пассажирку

сегодня, 13:23

Общество
В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей
#школы #дистанционное обучение
122
В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей

вчера, 20:35

Общество
В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города
#уборка снега
42
В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города

вчера, 20:02

Общество
В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка
#ребенок #автобус
189
В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка

вчера, 19:32

Общество
Начальник комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам
#мошенничество #ОГУП «Липецкоблводоканал»
19
Начальник комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам

вчера, 12:33

Общество
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования
#коронавирус #статистика
163
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

вчера, 11:32

Общество