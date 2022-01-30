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Ельчанин до смерти избил собутыльника и сжег его одежду

3 779
#убийство #уголовное дело
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Ельчанин до смерти избил собутыльника и сжег его одежду

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ночью, 2 ноября 2021 года, два гражданина выпивали в городском парке Ельца. В какой-то момент один начал избивать собутыльника руками и ногами. Бил и по голове, потом снял с лежащего на земле 28-летнего потерпевшего всю одежду и сжег её в костре. Оставив знакомого в беспомощном состоянии, ельчанин отправился домой.

Утром потерпевшего обнаружили прохожие и обратились за медицинской помощью. Мужчину отвезли в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

— Вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив следователю, что причиной конфликта стало упрямство потерпевшего, не желавшего идти домой. С целью проучить знакомого, с которым дружил на протяжении 15 лет, обвиняемый избил его, раздел и оставил в парке. На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ельчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») завершено. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
3 779
#убийство #уголовное дело
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Комментарии (3)

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Да уж

5 минут назад
Как обычно дадут 2года условно.
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Любопытный липчанин

27 минут назад
Ну, собутыльника ладно. А одежду то за что?!
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Молодой

57 минут назад
Какая жизнь, такие и новости.
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