Ельчанин до смерти избил собутыльника и сжег его одежду

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ночью, 2 ноября 2021 года, два гражданина выпивали в городском парке Ельца. В какой-то момент один начал избивать собутыльника руками и ногами. Бил и по голове, потом снял с лежащего на земле 28-летнего потерпевшего всю одежду и сжег её в костре. Оставив знакомого в беспомощном состоянии, ельчанин отправился домой.



Утром потерпевшего обнаружили прохожие и обратились за медицинской помощью. Мужчину отвезли в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



— Вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив следователю, что причиной конфликта стало упрямство потерпевшего, не желавшего идти домой. С целью проучить знакомого, с которым дружил на протяжении 15 лет, обвиняемый избил его, раздел и оставил в парке. На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.



Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ельчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») завершено. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.