Происшествия

24 минуты назад

Полицейские задержали липчанина, который грозил «взорвать» многоэтажку

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#полиция #тетефонный терроризм
Полицейские задержали липчанина, который грозил «взорвать» многоэтажку

Злоумышленник позвонил по телефону 112.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина, которого подозревают в том, что он позвонил по телефону и сообщил о готовности взорвать жилой дом.

На звонок оперативно отреагировали все экстренные службы Липецка. Они обследовали здание по указанному злоумышленником адресу, на всякий случай даже отключили газ. Ничего не нашли. Зато обнаружили звонившего. На момент прибытия следственно-оперативной группы он был пьян и объяснить, зачем позвонил, не смог. Гражданина задержали и доставили в отделение полиции № 2 УМВД России по Липецку.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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#полиция #тетефонный терроризм

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