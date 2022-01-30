Но кто-то ж должен тратить Ваши деньги!

Итоги недели.



Главная новость недели –. Вот с этого, пожалуй, и начнем.

«И одно только слово твердит: «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

Фраза из «Айболита» Чуковского приходит на ум, когда слышишь слово «концессия». Чиновники уверовали в то, что к нам придут благодетели и за свои деньги наладят нам тут жизнь. Но история концессионных соглашений в Липецке пока не имеет успеха. Так, не создано обещанное платное парковочное пространство в центре города. Традиционный трамвай так и не заменил инновационный скоростной. А уж липецкое метро и вовсе стало анекдотом.

В 2019-2020 годах мэрия с восторгом презентовала еще два одиозных проекта. Занимавшее один кабинет в городском технопарке ООО «КГК-48 Липецк» заявило о желании взять в концессию все имущество МБУ «Липецкгорсвет» и инвестировать в течение 15 лет в уличное освещение 500 млн рублей. Другое ООО – «Эвобиос Л» – захотело взять в концессию очистные сооружения МУП «ЛиСА». Компания за 1,1 млрд рублей обязалась построить цех обезвоживания илового осадка, являющегося источником сероводорода и аммиака, добывать из него природный газ для получения электроэнергии, построить новый аэротенк (бассейн, в котором нечистоты насыщаются кислородом, необходимым для жизнедеятельности обеззараживающих их бактерий) и комплекс доочистки воды. Однако проект не предполагал переработку 300 тысяч тонн уже существующего ила, а потому не решал проблему зловония. На нем тоже поставили крест.

Новая попытка мэрии сдать в концессию станцию аэрации похоже, будет успешной.

ООО «РВК-Липецк» собирается вложить в создание комплекса по очистке сточных вод и обращению с иловым остатком 2,4 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств. Два миллиарда – в 2022-2026 годах, остальную сумму – начиная с 2042 года.

«Сейчас наберет кредитов и что потом? Мы с субъектом будем разгребать?» – возмутилась предложениями столичной организации самый эмоциональный член депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Вера Урываева. Претензий к концессии было много: от Счетной палаты, правового и экспертно-аналитического управлений горсовета и даже от областной администрации: документ предполагает возмещение недополученных концессионером доходов из региональной казны. Депутат Борис Понаморев спросил: какую платежку получат липчане?

– До 2025 года ежегодный рост тарифа не превысит 6,9% по модели, которая представлена концессионером, – ответил первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов.

И на этом остановился. Не сказал, что после 2025 года в планах «РВК-Липецк» – ежегодный рост тарифов на 12,9%!

– Как же господа концессионеры намерены увеличить выручку при условии, что станция аэрации не производит полезного продукта? Ну вы поняли, кто оплатит весь этот банкет, – отреагировал на публикацию один из наших читателей.

«РВК-Липецк», кстати, заявил своей миссией «снижение социальной напряженности из-за зловония». В то же время инвестпрограммой не предусмотрена ликвидация сотен тысяч тонн илового осадка на территории станции аэрации. Поэтому проект концессии горсовет отправил на доработку.

Такой бюджет подходит всем - то денег нет, то нет совсем...

Уже бывший комплекс водоснабжения ЛГЭКа в руки москвичей попал в полумертвом состоянии: 548 км сетей водоснабжения из тысячи километров изношены полностью, стопроцентный износ – у 617 км сетей канализации из 898 километров. Первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов недавно признал, что в среднем в год на сетях происходит 700 порывов, и ЛГЭК теряет до трети воды, отпущенной потребителям.

Понятно, что миллиардов рублей на модернизацию сетей в муниципальном бюджете нет. Тут действительно не обойтись без сторонних источников финансирования («РВК-Липецк» пообещал инвестировать в обновление водопровода и канализации до 2070 года 18,1 млрд рублей, или 46,2 миллиарда в ценах соответствующих лет). Но если бы дело было только в этом! Чиновники не могут распорядиться даже небольшими имеющимися средствами, которые выделяются на финансирование мелких проектов.

«Как так? Деньги на решение актуальных проблем выделяются, но не осваиваются?», – изумилась депутат Евдокия Бычкова после того, как услышала выводы Счетной палаты об эффективности использовании средств программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка». Удивительно, что управление строительства Липецка, получив из городского бюджета в 2020 году 40,4 млн рублей, а в 2021-м - 16,7 миллиона, смогло освоить в позапрошлом году 69% средств, а за 11 месяцев прошлого года – всего 2,5%! Порой же выделенные средства просто выкидывают на ветер. Так, аудиторы отметили, что мэрия выделила 10,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для водопровода в Северном Руднике, но в планах строительство водопровода там не предусмотрено.

– Нам нужна программа по годам, по объектам и финансированию. А от городской администрации на все наши запросы ответы приходят как под копирку: сделаем при наличии финансирования! – возмутилась Евдокия Бычкова.

К 2025 году все МУПы Липецка ликвидируют. Об этом сообщил председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин. Некоторые и раньше. Так, в мэрии ищут нового хозяина для комплекса теплоснабжения АО «ЛГЭК» (см. «Надо решить судьбу МУП «Липецктеплосеть». Там ведь нет никого, кроме пяти человек руководства»).

Но вот что удивительно: ликвидируя убыточные муниципальные предприятия, чиновники увеличивают количество муниципальных управленцев. Так, отвечая на вопрос о последствиях ликвидации МУП «ЛиСА», первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов заявил:

– Мы хотим заимствовать опыт Тюмени, где есть учреждение, которое занимается контролем заключенных инвестиционных соглашений. Там работают 120 человек. Сейчас в Тюмени находится делегация из Липецка, и они этот опыт перенимают. Мы хотим переформатировать работу нашего муниципального управления капремонта по тюменскому образцу.

– Это смешно – создавать такое учреждение для контроля концессионных соглашений. Что будут делать 120 человек? Бумажки перекладывать? – не понял логики мэрии депутат Алексей Харин.

Логику мэрии обывателю не понять. Так, чиновники не раз заявляли о том, что будут внимательны к мнению горожан о новом Генплане развития Липецка. Но будут ли? На этой неделе GOROD48 сообщил, что «Липчане выступают против строительства многоэтажек за Быхановым садом» – часть улиц Вавилова и Тельмана, где нет аварийного жилья, планируется застроить многоэтажками.

Пока научишься держать язык за зубами, они уже выпадут!

Евгения Уваркина в который раз стала героиней федеральных СМИ. В первый раз взрывной характер прославил мэра высказываниями с использованием ненормативной лексики в 2019 году во время реконструкции Нижнего парка. Тогда, после декабрьского разноса, дело пошло: тротуарную плитку в парке уложили в мороз, а потом переделывали работу по весне. А в этот четверг «Мэр Евгения Уваркина поговорила с директорами УК на «чисто русском языке». Возмущение главы Липецка вызвали неубранные от снега дворы. Глава города не стеснялась в выражениях.

– Они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, – прокомментировала аудиозапись GOROD48 сама Евгения Уваркина.

Уборка снега в Липецке является хронической проблемой. Не убранный сразу, он настолько уплотняется от времени и оттепелей, что по плотности почти равен льду.

В этот понедельник, сообщив, что с начала года с дорог и дворов вывезено 100 тысяч кубометров снега – это пять тысяч заполненных снегом «КамАЗов» – первый вице-мэр Вадим Негробов признался: «Липецк от снега убирают на четверку с минусом». Тут же «В мэрии назвали управляющие компании – антилидеров по уборке снега». В черном списке оказались «Октябрьская», «Наш дом Липецк», «Липецкая УК», «Комфорт-Л» и «Парус». Отчитываясь перед горсоветом, председатель департамента ЖКХ мэрии сообщил, что «В уборке города от снега мэрия делают ставку на чаты с участием жильцов многоэтажек». Но жалоб в мэрию на неубранный снег становилось все больше, « Председатель дорожного департамента получил представление от прокуратуры за снежные валы в центре города», и мэра, как говорится, сорвало…

На маску надейся, а сам не плошай

«В Липецкой области выявлен штамм «Омикрон». 24 января в регионе обнаружили первых 12 больных новым сверхзаразным штаммом COVID-19. Симптомы «Омикрона» –головная боль, слабость, высокая температура, насморк и кашель. Все напоминает сезонные ОРВИ. На этой неделе «Количество вызовов в липецких поликлиниках увеличилось в пять раз». В облздраве уверяют: к больным с признаками ОРВИ медик придет в день обращения.

– Мы все переболеем «Омикроном», потому что он очень заразен. В зоне риска – дети и люди старше 60 лет, – считает заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.

Вчера сайт стопкоронавирус.рф сообщил о 855 новых случаях инфицирования, абсолютном рекорде. Предыдущий рекорд с 623 заболевшими в области пришелся на пятницу.

Уровень летальности от ковида в мире – 1,54%. В России – 2,86%. В Липецкой области – 3,36% (вчера от COVID-19 в регионе скончались семь человек, с начала эпидемии умерли 3 019 человек).

В пятницу «На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников». «Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу» и даже «Продавать спиртное в алкомаркетах будут только по QR-коду». Кажется, возможен локдаун.

Какой стол, такой и стул

Покупательская способность среднедушевых доходов липчан в ковидном 2020 году упала по 13 из 15 основных продуктов питания (см. «Липецкстат: покупательская способность доходов липчан сократилась почти на 400 куриных яиц»). По говядине покупательская способность доходов сократилась на 10 килограммов (до 98 килограммов), по молоку – на 21 литр (517 литров). Позволить себе покупать больше липчане смогли лишь сахара-песка и белокочанной капусты.

Но ничего, сахар и капуста отыгрались в 2021-м. В декабре 2021 года также выросли цены на сливочное масло, сахар-песок, пшеничную муку, репчатый лук, рис, яйца, мороженую неразделанную рыбу. ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности» сообщило: «Стоимость потребительской корзины в Липецкой области – 4601 рубль». Индекс роста цен на продовольственные товары в декабре 2021 года к декабрю 2020 года составил 111,44%.

– Откуда такие заниженные цены на мясо-рыбу взяли? Яйца тоже за 90 руб, а по 83 – это уж совсем малюпусенькие. И не сочиняйте, никакие цены в декабре не снижались. А через 2 недели после нового года ещё подняли цены – как хотите, так и выживайте, а в отчётах всё красиво, – засомневалась в комментариях Дуня Липецкая.

– Интересно, где же говядина стоит 300, давно от 500 руб за кг, а свинина от 350, а курица давно за 200 перевалила. Вы что врете. Сказочники, – вторил ей комментатор с ником Липецк.

Росстат оценил инфляцию в стране по итогам 2021 года в 8,39%. Однако по данным РОМИРа, считающего цены на товары повседневного спроса по магазинным чекам, индекс инфляции в России составил 18%. А вот и еще один показатель падения доходов населения – под залог имущества жители области в январе-сентябре 2021 года взяли 693 миллиона рублей. «Липчане заключили с ломбардами 56,5 тысячи договоров займа». Средний заем по региону – 12 тысяч рублей.

Ну и ну!

Эта неделя была щедра на новости, которые вызывали искреннее удивление.

Так, «Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей». Первая его инвестиция составила 5 000 рублей. Потом аппетиты начали расти. Он вложил в биткоины 300 000 рублей, занял у друзей 500 000 рублей, а у банка – еще миллион. Но все эти деньги ушли в карман мошенникам.

«На старости лет: 88-летняя ельчанка обокрала другую пенсионерку на почте». Она незаметно просунула руку в чужой карман и вытащила оттуда 25 200 рублей. Интересно, что за свою долгую жизнь старушка не была судима. Преступнице назначили наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца. Теперь ей нельзя выезжать за пределы Ельца, уходить из дома по ночам, менять место жительства.





«Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка». Аферисты пытались найти пожилых людей и выманить у них деньги под предлогом помощи совершившим дорожные аварии родственникам. На их россказни повелись 89-летняя и 79-летняя женщины, отдавшие преступникам 300 и 250 тысяч рублей.

