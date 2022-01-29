Общество

44 минуты назад

В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей

4 554
#школы #дистанционное обучение
1
В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей

В департаменте образования Липецка прокомментировали информацию.

В некоторых школьных чатах Липецка родителей опрашивают о технических возможностях дистанционного образования детей.

Как сообщил GOROD48 один из родителей, сбор информации идет якобы по распоряжению департамента образования.

WhatsApp Image 2022-01-29 at 20.56.37.jpg

GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Нам заявили, что департамент к таким опросам отношения не имеет. 

- На дистанционное обучение дети переводятся в случае установления в школе фактов заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у 20% и более учащихся. Решение может быть принято по отдельному классу или по всему учреждению. В условиях сложной эпидемиологической обстановки директора школ ведут строгий учет посещаемости учащихся с обязательным выяснением причин их отсутствия (болезнь, семейные обстоятельства, др.) для принятия своевременных мер. Опрос о возможности дистанционного обучения департамент образования не проводил, - рассказали в пресс-службе мэрии.
4 554
#школы #дистанционное обучение
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дима

1 минуту назад
Для дистанционного обучения, уважаемые работники департамента образования, вы должны были сами со времён COVID-19, или министерство образования, должны были за 2 года уже платформу для дистанционого обучения сделать, а сейчас для этого каждый учитель сам не может определить как он будет урок вести
ответить

Юля

9 минут назад
Этот опрос по всем школам Липецка именно с такой формулировкой. Внимание вопрос! Кому нужно это анкетирование
ответить

И чё

16 минут назад
Прям компьютер подарят тем у кого нету? Или просто из любопытства спрашивают?
ответить

А_

30 минут назад
А выходить с дистанта смогут только те дети, которых вакцинируют? Хорошо задуманно ничего не скажешь!
ответить

Еще в рубрике

В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города
#уборка снега
1
В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города

сегодня, 20:02

Общество
В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка
#ребенок #автобус
13
В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка

сегодня, 19:32

Общество
Начальник комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам
#мошенничество #ОГУП «Липецкоблводоканал»
7
Начальник комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам

сегодня, 12:33

Общество
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования
#коронавирус #статистика
142
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

сегодня, 11:32

Общество
Коронавирус в России: рубеж в 100 тысяч становится реальностью?
#коронавирус
40
Коронавирус в России: рубеж в 100 тысяч становится реальностью?

сегодня, 08:51

Общество
Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега
#снегопад
50
Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега

вчера, 21:20

Общество