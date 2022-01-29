В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей

В департаменте образования Липецка прокомментировали информацию.

В некоторых школьных чатах Липецка родителей опрашивают о технических возможностях дистанционного образования детей.Как сообщил GOROD48 один из родителей, сбор информации идет якобы по распоряжению департамента образования.GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Нам заявили, что департамент к таким опросам отношения не имеет.- На дистанционное обучение дети переводятся в случае установления в школе фактов заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у 20% и более учащихся. Решение может быть принято по отдельному классу или по всему учреждению. В условиях сложной эпидемиологической обстановки директора школ ведут строгий учет посещаемости учащихся с обязательным выяснением причин их отсутствия (болезнь, семейные обстоятельства, др.) для принятия своевременных мер. Опрос о возможности дистанционного обучения департамент образования не проводил, - рассказали в пресс-службе мэрии.