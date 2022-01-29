Общество
44 минуты назад
В школьных чатах родителей опрашивают о возможности дистанционного обучения детей
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В департаменте образования Липецка прокомментировали информацию.
В некоторых школьных чатах Липецка родителей опрашивают о технических возможностях дистанционного образования детей.
Как сообщил GOROD48 один из родителей, сбор информации идет якобы по распоряжению департамента образования.
GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Нам заявили, что департамент к таким опросам отношения не имеет.
- На дистанционное обучение дети переводятся в случае установления в школе фактов заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у 20% и более учащихся. Решение может быть принято по отдельному классу или по всему учреждению. В условиях сложной эпидемиологической обстановки директора школ ведут строгий учет посещаемости учащихся с обязательным выяснением причин их отсутствия (болезнь, семейные обстоятельства, др.) для принятия своевременных мер. Опрос о возможности дистанционного обучения департамент образования не проводил, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Как сообщил GOROD48 один из родителей, сбор информации идет якобы по распоряжению департамента образования.
GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Нам заявили, что департамент к таким опросам отношения не имеет.
- На дистанционное обучение дети переводятся в случае установления в школе фактов заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у 20% и более учащихся. Решение может быть принято по отдельному классу или по всему учреждению. В условиях сложной эпидемиологической обстановки директора школ ведут строгий учет посещаемости учащихся с обязательным выяснением причин их отсутствия (болезнь, семейные обстоятельства, др.) для принятия своевременных мер. Опрос о возможности дистанционного обучения департамент образования не проводил, - рассказали в пресс-службе мэрии.
4 554
Дима
Юля
И чё
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