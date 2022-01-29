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Вьетнам отменил недельный карантин и ПЦР-тесты для туристов
Вьетнам смягчил ограничения для туристов: пассажиров международных рейсов освободили от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на постановление Управления гражданской авиации республики.
Согласно новым правилам, для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну. Дополнительные анализы по прилете отменяются.
В страну пускают только вакцинированных туристов. Россиянам нужно иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию «Спутником V». В первый день пребывания необходимо сдать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест. Также необходимо установить приложение IGOVN. На третий день после карантина туристы могут самостоятельно выезжать в город или поселок, посещать кафе, магазины, рестораны и осматривать достопримечательности.
Согласно новым правилам, для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну. Дополнительные анализы по прилете отменяются.
В страну пускают только вакцинированных туристов. Россиянам нужно иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию «Спутником V». В первый день пребывания необходимо сдать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест. Также необходимо установить приложение IGOVN. На третий день после карантина туристы могут самостоятельно выезжать в город или поселок, посещать кафе, магазины, рестораны и осматривать достопримечательности.