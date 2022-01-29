В мире

сегодня, 18:11

Вьетнам отменил недельный карантин и ПЦР-тесты для туристов

152
Вьетнам смягчил ограничения для туристов: пассажиров международных рейсов освободили от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на постановление Управления гражданской авиации республики.

Согласно новым правилам, для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну. Дополнительные анализы по прилете отменяются.

В страну пускают только вакцинированных туристов. Россиянам нужно иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию «Спутником V». В первый день пребывания необходимо сдать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест. Также необходимо установить приложение IGOVN. На третий день после карантина туристы могут самостоятельно выезжать в город или поселок, посещать кафе, магазины, рестораны и осматривать достопримечательности.
152

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки военных пострадали 17 человек
#перестрелка #военные #Киргизия
На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки военных пострадали 17 человек

вчера, 15:00

В мире
22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства посредника
#Казахстан #груз
22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства посредника

27.01.2022 13:03

В мире
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
#коронавирус #мутация
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

27.01.2022 10:30

В мире
На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев
#Украина #стрельба
2
На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев

27.01.2022 09:51

В мире
Лидеры стран НАТО пригрозили России беспрецедентными санкциями
#антироссийские санкции #Россия #Украина
Лидеры стран НАТО пригрозили России беспрецедентными санкциями

25.01.2022 11:41

В мире
Крупные перебои с электричеством в странах Средней Азии вызваны аварией в Казахстане
#электроэнергия #сбои #Средняя Азия
Крупные перебои с электричеством в странах Средней Азии вызваны аварией в Казахстане

25.01.2022 11:13

В мире