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27 минут назад

В Ташкенте посетительница зоопарка бросила девочку к медведю

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На женщину завели уголовное дело

Молодая женщина сбросила трехлетнюю девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Хищник ребенка не тронул, однако малышка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

По уточненным данным ведомства, женщина приходится пострадавшему ребенку матерью. «В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», — сообщили правоохранители.

Кавказский бурый медведь Зузу следил за действиями женщины через металлическую ограду, потом медленно спустился в ров, подошел к ребенку, понюхал и отошел. После этого сотрудники зоопарка заманили медведя во внутреннее помещение вольера.

В данный момент правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. Ташкентский зоопарк пообещал взять на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке и пожелал ей скорейшего выздоровления.
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