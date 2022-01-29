Происшествия

31 минуту назад

Липчанка попала под машину рядом со школой

8 911
#ДТП #школа
Липчанка попала под машину рядом со школой

Женщина госпитализирована.

Утром 29 января около 8:00 вблизи дома 40 по улице Ильича водитель автомобиля «ВАЗ-2171» в зоне нерегулируемом пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- Пострадавшую 49-летнюю липчанку врачи скорой помощи доставили в больницу, после чего пострадавшая была госпитализирована, - отметили в ведомстве.

Сразу после ДТП была организована проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия.


8 911
#ДТП #школа

Комментарии (9)

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Оля

1 минуту назад
Автохам, не зарекайся
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водитель

2 минуты назад
Автохам, .. у тебя с головушкой всё в порядке, и медсправочку с правами купил?
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Вика

2 минуты назад
Автохам, зато водятлы слышали, правда жаль не помогло! Каждый день, то людей давят то сами выпиливаются.
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Автохам

13 минут назад
Естественный отбор, пешехамы о ПДД не слышали.
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Гость

18 минут назад
Нужны видеокамеры на всех переходах и светофорах!!!
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.

19 минут назад
Они на зебра гоняют у школ и проскакивают уверенные в безнаказанности
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Гость

20 минут назад
Естественный отбор, а водитель с какой скоростью ехал и куда смотрел?
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Естественный отбор

24 минуты назад
А пешеходка неглядя переходила дорогу?
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