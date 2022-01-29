Липчанка попала под машину рядом со школой

Женщина госпитализирована.

Утром 29 января около 8:00 вблизи дома 40 по улице Ильича водитель автомобиля «ВАЗ-2171» в зоне нерегулируемом пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.- Пострадавшую 49-летнюю липчанку врачи скорой помощи доставили в больницу, после чего пострадавшая была госпитализирована, - отметили в ведомстве.Сразу после ДТП была организована проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия.