Начальника комплекса ОГУП «Липецкоблводоканал» обвиняется в мошенничестве по девяти эпизодам

Следственный комитет полагает, что преступления он совершал с использованием своего служебного положения.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника комплекса одного из филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал».



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, он обвиняется в совершении девяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



По данным следствия, обвиняемый в 2019 - 2020 годах за самовольное подключение к системе центрального холодного водоснабжения получил от собственников домовладений в счет оплаты штрафа более 210 тысяч рублей. При этом деньги в кассу работодателя он не внес, а потратил на свои нужды. После чего он незаконно составил с абонентами договоры на поставку ресурса без прохождения процедуры технологического присоединения. Таким образом, руководитель путем обмана похитил деньги девяти жителей Становлянского района.



- Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области. Привлечённый в качестве обвиняемого фигурант виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вместе с этим следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей и потерпевших, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - отметили в пресс-службе ведомства.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

