Коронавирус в России: рубеж в 100 тысяч становится реальностью?

«Омикрон» захватывает все больше регионов. Заболеваемость растет и приближается к шестизначным значениям – студенты и школьники уходят на карантин, возвращаются к дистанционному обучению, работников рекомендуют переводить на удаленку. Возвращаются ограничения.

Количество случаев заражения коронавирусом снова резко пошло вверх – эксперты ожидают, что отметка в 100 тысяч случаев будет преодолена уже в ближайшие дни. В пятницу обновился рекорд заболеваемости – более 98 тысяч случаев. Смертность остается менее 700 летальных исходов за сутки. В целом на этой неделе заразившихся было от 65,1 до 98 тысяч случаев за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 394 466 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 11 502 657 человек, из них 329 443 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также резко выросло – с понедельника по пятницу регистрировалось от 270 до 623 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3012 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 89 744 случаев новой коронавирусной инфекции.



Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в России за неделю в 32 регионах. В восьми отмечается улучшение, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19, рост заболеваемости отмечен в тех российских регионах, где сняли ограничения по коронавирусу, передают РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства отметила, что показатель госпитализации с COVID-19 вырос за неделю на 9,3%. При том, как пояснила вице-премьер, «В разрезе регионов сегодня ситуация разная. По итогам третьей недели в 35 регионах уровень госпитализации сложился выше, чем по Российской Федерации в целом». Из новых выявленных случаев коронавируса госпитализировались в России в среднем 17%, добавила она, передают РИА Новости. Всего в стационарах проходили лечение 118 тысяч человек, более 900 тысяч наблюдались амбулаторно. К концу нынешней недели число госпитализаций стало расти в 60 регионах, снизилось только в 23, следует из данных оперштаба. Штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом отмечались среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49. При том, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, смертность населения за первые 25 дней января оказалась ниже на 22% по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.



Доля заражения штаммом «дельта» снижается – сейчас на него приходится 47,9% случаев, сообщила Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. В то же время на «омикрон» и другие недоминирующие штаммы пришлось чуть больше половины среди случаев заражения – 52,1%. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, шестизначные показатели ежедневной заболеваемости коронавирусом в России могут быть достигнуты уже в течение недели – об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. «Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня (27 января)», - сказал Вознесенский. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил в интервью ТАСС, что считать «омикрон» «живой вакциной» будет ошибкой: «Он не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален». Аналогичного мнения придерживается врач-инфекционист, профессор Николай Малышев: «Говорят, мол, давайте переболеем - и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с «омикроном» всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация - это не тот идеал, к которому надо стремиться», - пояснил он в беседе с РИА Новости. Несмотря на то, что «омикрон» только изучается, врачи уже выявили некоторые его особенности. Как рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik, при заражении новым штаммом редко встречаются два типичных симптома – затрудненное дыхание и потеря обоняния. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в интервью Lenta.ru отметил, что первыми признаками заражения при «омикроне» оказались заложенность носа и обильный насморк, пациенты также сообщают о боли в горле.



Уровень коллективного иммунитета по итогам недели остался на месте – 64,4%, при том, в начале недели он даже немного снижался до 64,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. По ее словам, это связано с постепенным исчезновением иммунитета у привившихся и тех, кто переболел больше полугода назад, передает ТАСС. Выше 80% коллективный иммунитет достигнут в пяти регионах - Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке. Быстрее всего он снижается в Ненецком автономном округе, Чечне и Москве. В связи с этим Голикова напомнила, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе при заражении омикрон-штаммом.



Коронавирусная инфекция при штамме «омикрон» для привитых стала похожа на обычную респираторно-вирусную инфекцию, отметил в беседе с РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач одной из клинико-диагностических лабораторий Андрей Поздняков. Для непривитых он все еще опасен тяжелыми осложнениями и последствиями, считает медик. О различном течении COVID-19 для вакцинированных и невакцинированных рассказала радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. После прививки риск тяжелого течения коронавирусной инфекции практически исключается, но заболеть в легкой или средней форме все-таки можно. А вот продолжительность заболевания будет существенно отличаться – у непривитых она оказалась дольше, поделилась наблюдением врач. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что продолжать вакцинироваться от коронавируса надо, несмотря на подъем заболеваемости. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19 отметила, что почти 70% россиян, у которых выявили «омикрон», не были привиты. Всего по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России 83 674 549 раз, полностью – 79 269 115 раз.



«Омикрон» оказался для детей опаснее предыдущих штаммов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, что дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами вируса. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов не исключает, что из-за распространения «омикрона» у детей не исключен повторный COVID-19, сообщают РИА Новости. А вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ привела данные, что в начале недели госпитализация детей увеличилась на 36,5%. В целом всего за две недели количество заболевших ковидом детей в России увеличилось примерно в 14 раз, заявила в эфире телеканала «Россия-24» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Между тем, бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи запускает программы реабилитации переболевших COVID-19 детей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Пройти реабилитацию могут дети с 6 до 18 лет. Программы лечения подбираются индивидуально в зависимости от общего состояния организма и сопутствующих заболеваний. Восстановление после COVID-19 будут проводить с помощью уникальных лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи.



Из-за роста заболеваемости работодателям предложили вернуться к удаленному формату работы. Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании членов правительства. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, отмечают РИА Новости. Минздрав выпустил рекомендации по лечению COVID-19 с учетом эпидситуации. Так, привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, следует из методички ведомства. Нужно контролировать температуру. Пострадавшим от коронавирусной инфекции, которые входят в группу риска, следует в такой ситуации соблюдать самоизоляцию. При появлении симптомов болезни следует вызвать врача, который назначит лечение. При том, в беседе с «Известиями» врач-иммунолог Мария Польнер предупредила – прием лекарств для повышения иммунитета при COVID-19 может привести к негативным последствиям. «Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям», - объяснила она.



Следующие две недели могут оказаться тяжелыми по заболеваемости, такое мнение озвучил в беседе с РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. До каких максимумов поднимется заболеваемость, спрогнозировать сложно. Люди не должны расслабляться, а продолжать выполнять требования эпидбезопасности – носить маски, соблюдать дистанцию, использовать антисептики, после улицы обязательно мыть руки. Спад заболеваемости в России возможен к концу феврали, считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров: «В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма «омикрон», по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля». Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в интервью радио Sputnik сделал более оптимистичный прогноз – волна омикрон-штамма COVID-19 может пойти на спад уже с 10 февраля. Главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия-24» считает, что заболеваемость из-за «омикрона» пойдет на спад в течение двух-трех недель.



Школы и вузы все чаще переходят на «дистант». Учебные заведения принимают решение, исходя из реальной ситуации. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка отметил, что в целом вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционное, нельзя – «удаленка» должна возвращаться лишь при всплеске заболеваемости: «Когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим», - отметил министр. Между тем, в России на дистанционное обучение перешли 10,6% вузов, смешанный формат обучения действует в 89,4% высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Также из-за карантина по COVID-19 и ОРВИ дистанционно обучаются уже больше 6% российских школьников.



