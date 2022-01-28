Общество

57 минут назад

Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега

2 332
#снегопад
Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега

После начала нового снегопада на улицы Липецка выехала техника муниципального управления благоустройства: 15 пескоразбрасывателей обрабатывают пескосоляной смесью и технической солью потенциально опасные участки дорог – спуски, подъёмы, мосты, кольцевые развязки.

- Около 03:00 сотрудники управления благоустройства планируют приступить к подметанию проезжих частей. Для будут использованы 30 комбинированных дорожных машин и тракторов. В 04:00 на смену выйдут дворники, шесть малогабаритных машин и столько же тракторов, - сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью с улиц Тельмана, Папина, Семашко, Механизаторов, Неделина, Катукова, Московской, а также с моста в Новой Жизни коммунальщики собираются вывозить снег.

В дневную смену бригады будут работать в районах Нефтебазы, НЛМК, 9-й, 10-й, 16-й, а также на улицах Космонавтов, Зегеля, Гагарина, Крупской, проспектах Победы, Мира и 60-летия СССР.

По сообщению синоптиков, сегодня ночью в Липецке ожидается умеренный снегопад, выпадет три-четыре сантиметра осадков.

2 332
#снегопад

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей V

24 минуты назад
2/3 зимы прошли, а кумовья только взялись за уборку города. В управление городом шило на мыло поменялось.
ответить

И

27 минут назад
Весной вся эта соль будет в речке! А потом удивляются, почему рыбы нету?
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, изнасилование невестки и обещанный Липецку медицинский вуз
#вечЁрка #коронавирус #изнасилование
2
Липецкая вечЁрка: ковидный рекорд, изнасилование невестки и обещанный Липецку медицинский вуз

сегодня, 20:22

Общество
В подъезде дома по проспекту Мира неделю как в хаммаме
#коммунальная авария #горячая вода
2
В подъезде дома по проспекту Мира неделю как в хаммаме

сегодня, 19:57

Общество
Липецкие дворы разгребают от снега
#снег #дворы #уборка
52
Липецкие дворы разгребают от снега

сегодня, 17:41

Общество
В Косыревке отключат холодную воду
#отключения
3
В Косыревке отключат холодную воду

сегодня, 17:38

Общество
В Липецкой области участились нарушения в рекламе финансовых услуг
#УФАС
В Липецкой области участились нарушения в рекламе финансовых услуг

сегодня, 16:28

Общество
В Липецкой области при помощи беспилотников посчитают диких животных
#животные
7
В Липецкой области при помощи беспилотников посчитают диких животных

сегодня, 14:28

Общество