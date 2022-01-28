57 минут назад
Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега
После начала нового снегопада на улицы Липецка выехала техника муниципального управления благоустройства: 15 пескоразбрасывателей обрабатывают пескосоляной смесью и технической солью потенциально опасные участки дорог – спуски, подъёмы, мосты, кольцевые развязки.
Ночью с улиц Тельмана, Папина, Семашко, Механизаторов, Неделина, Катукова, Московской, а также с моста в Новой Жизни коммунальщики собираются вывозить снег.
В дневную смену бригады будут работать в районах Нефтебазы, НЛМК, 9-й, 10-й, 16-й, а также на улицах Космонавтов, Зегеля, Гагарина, Крупской, проспектах Победы, Мира и 60-летия СССР.
По сообщению синоптиков, сегодня ночью в Липецке ожидается умеренный снегопад, выпадет три-четыре сантиметра осадков.
Сергей V
И