Улицы города посыпают песком и солью, ночью начнется вывоз снега

После начала нового снегопада на улицы Липецка выехала техника муниципального управления благоустройства: 15 пескоразбрасывателей обрабатывают пескосоляной смесью и технической солью потенциально опасные участки дорог – спуски, подъёмы, мосты, кольцевые развязки.



- Около 03:00 сотрудники управления благоустройства планируют приступить к подметанию проезжих частей. Для будут использованы 30 комбинированных дорожных машин и тракторов. В 04:00 на смену выйдут дворники, шесть малогабаритных машин и столько же тракторов, - сообщает пресс-служба мэрии.

Ночью с улиц Тельмана, Папина, Семашко, Механизаторов, Неделина, Катукова, Московской, а также с моста в Новой Жизни коммунальщики собираются вывозить снег.

В дневную смену бригады будут работать в районах Нефтебазы, НЛМК, 9-й, 10-й, 16-й, а также на улицах Космонавтов, Зегеля, Гагарина, Крупской, проспектах Победы, Мира и 60-летия СССР.

По сообщению синоптиков, сегодня ночью в Липецке ожидается умеренный снегопад, выпадет три-четыре сантиметра осадков.