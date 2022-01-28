В подъезде дома по проспекту Мира неделю как в хамаме

Жители дома № 29 по проспекту Мира сообщили GOROD48, что вот уже неделю в их подъезде стоит густой пар. Причина - в кипятке, который затекает в подвал. Жильцы дома неоднократно обращались со своей проблемой в разные организации, но проблема, почему-то не решалась.- Обращались в УК «ЗЕВС», в единую службу по номеру 8-800-450-48-48. Оставляли сообщения в аккаунте «ВКонтакте» госжилинспекции по Липецкой области, писали, в инстаграмм Евгенией Уваркиной. Люди звонят и жалуются, но воз и ныне там, становится лишь хуже, - рассказал один из жильцов дома.Ситуацию мы попросили прокомментировать в госжилинспекции Липецкой области. Выяснилось, что инспектор ведомства побывал в доме и установил, что произошло подтопление тепловой камеры ПАО «Квадра». По лоткам горячая вода поступает в тепловой узел дома.- Специалисты ПАО «Квадра» производят откачку воды из тепловой камеры. После прекращения подачи горячей воды в тепловой узел управляющая компания приступит к работам по обеспечению сухости в подвале и герметизации ввода трубопроводов системы теплоснабжения. Стоит отметить, что техническое состояние нарушенных сетей поставщиков коммунальных услуг не относится к компетенции Госжилинспекции. При этом работы УК инспекцией будет держать на контроле, - отметили в ГЖИ.