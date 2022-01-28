Общество

49 минут назад

В подъезде дома по проспекту Мира неделю как в хамаме

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#коммунальная авария #горячая вода
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Жители дома № 29 по проспекту Мира сообщили GOROD48, что вот уже неделю в их подъезде стоит густой пар. Причина - в кипятке, который затекает в подвал. Жильцы дома неоднократно обращались со своей проблемой в разные организации, но проблема, почему-то не решалась. 

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- Обращались в УК «ЗЕВС», в единую службу по номеру 8-800-450-48-48. Оставляли сообщения в аккаунте «ВКонтакте» госжилинспекции по Липецкой области, писали, в инстаграмм Евгенией Уваркиной. Люди звонят и жалуются, но воз и ныне там, становится лишь хуже, - рассказал один из жильцов дома.

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Ситуацию мы попросили прокомментировать в госжилинспекции Липецкой области. Выяснилось, что инспектор ведомства побывал в доме и установил, что произошло подтопление тепловой камеры ПАО «Квадра». По лоткам горячая вода поступает в тепловой узел дома. 

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- Специалисты ПАО «Квадра» производят откачку воды из тепловой камеры. После прекращения подачи горячей воды в тепловой узел управляющая компания приступит к работам по обеспечению сухости в подвале и герметизации ввода трубопроводов системы теплоснабжения. Стоит отметить, что техническое состояние нарушенных сетей поставщиков коммунальных услуг не относится к компетенции Госжилинспекции. При этом работы УК инспекцией будет держать на контроле, - отметили в ГЖИ.
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#коммунальная авария #горячая вода

Комментарии (1)

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житель Липецка

20 минут назад
Лишить УК лицензии.
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