Общество

сегодня, 17:38

В Косыревке отключат холодную воду

3 290
#отключения
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В Косыревке отключат холодную воду
29 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители Косыревки – воды не будет в домах № 6а по улице Советской, № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20а по улице Новой, №№ 50, 50а, 83, 83а, 85, 87 по улице Юношеской, в частном секторе улиц Советской, Орловской, Новой, в котельной «Косыревка». РВК-Липецк будет проводить ремонтные работы на сетях. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Новая, 20, село Косыревка. 

С 10:00 и до окончания работ из-за ремонтных работ отключат холодную воду в домах №№ 30, 35, 37 по улице Кривенкова. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 35 по вышеназванной улице. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
3 290
#отключения
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Комментарии (3)

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Мертвый

12 минут назад
Вы что, второй раз за неделю, а как я мыться буду. Соседка придет
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Вот что будет проведено.

47 минут назад
Надо писать коллективные письма в монопольную службу России. Где тарифы на воду не соответствует требованиям из за таких частых отключений, и на это не кто из администрации не реогируют. Пускай их пересматривают в меньшую сторону согласно качеству ПРЕДОСТОВЛЯЕМЫМ услуг.
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Интересно будет.

сегодня, 18:02
А если мэра попросить чтоб с вами поговорила, изменится ситуация?
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