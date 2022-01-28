В Косыревке отключат холодную воду

29 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители Косыревки – воды не будет в домах № 6а по улице Советской, № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 20а по улице Новой, №№ 50, 50а, 83, 83а, 85, 87 по улице Юношеской, в частном секторе улиц Советской, Орловской, Новой, в котельной «Косыревка». РВК-Липецк будет проводить ремонтные работы на сетях. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Новая, 20, село Косыревка.



С 10:00 и до окончания работ из-за ремонтных работ отключат холодную воду в домах №№ 30, 35, 37 по улице Кривенкова. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 35 по вышеназванной улице.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.

