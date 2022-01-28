Коробкина выполнила норматив для участия в международных стартах, но её опять никуда не пустят?

Сейчас наша чемпионка тренируется в Абхазии и ждёт решения своей судьбы от IAAF.

Квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, который в марте пройдёт в сербском Белграде, выполнили 22 российских спортсмена, признаёт Международная ассоциация легкоатлетических федерация (IAAF).

Среди них значится и 31-летняя липчанка Елена Коробкина, за которой числится выполнение нормативов в беге 1 500 и 3 000 метров, но вот сумеет ли она после долгого перерыва выступить на международной арене — большой вопрос.

Несмотря на неоднократные обращения Елены о предоставлении её нейтрального статуса, позволяющего выступать под олимпийским флагом, IAAF хранит упорное молчание.



Международная ассоциация легкоатлетических федераций пошла на некоторое смягчение санкций в отношении России. Если в прошлом году нашей стране предоставили всего 10 квот «нейтралов» (включая Олимпийские Игры в Токио), то теперь их увеличили до 20, но с важной оговоркой — статус предоставляется на весь сезон, а не на отдельное соревнование. А в этом году международный календарь крайне насыщен — не только зимний чемпионат мира в Белграде и летний в США, чемпионат Европы в Мюнхене, чемпионат мира по полумарафону в Китае, чемпионат мира по спортивной ходьбе в Омане, чемпионат Европы по кроссу в Италии. И 20 квот распространятся на ВСЕ эти соревнования. Более того, за каждое нарушение требований IAAF, например, если не будет вовремя сдано определённое количество допинг-тестов, квоту России автоматически сократят на 25 процентов. Такое же наказание последует всякий раз, когда Международная организация решит, что ситуация с допингом в России ухудшилась.

Чемпионат мира в Белграде пройдёт 3-5 марта, сумеет ли Коробкина попасть в число счастливчиков сказать сложно.

Сейчас Елена находится на учебно-тренировочном сборе в Адлере. Утверждает, что там хорошо и тепло. К чему готовится?

Напомним, что Елена Коробкина — 22-кратная чемпионка России, Заслуженный мастер спорта. В последние годы выиграла несколько крупных соревнований по бегу на улице — в том числе победила на престижном Московском марафоне (на дистанции 10 км), полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге, Ярославский полумарафон.

Добавим, что обычная численность одной сборной на таких Олимпиада, чемпионат мира или Европы составляет 70 человек.

Полный список выполнивших квалификационные нормативы для международных стартов российских спортсменов таков: Мария Ласицкене и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз и Тимур Моргунов (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина и Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе - тройной прыжок), Екатерина Реньжина и Полина Миллер (обе - бег на 400 м), Кристина Макаренко и Игорь Образцов (оба - бег на 60 м), Александра Гуляева (бег на 800 м и 1 500 м), Елена Коробкина (бег на 1 500 м и 3 000 м), Светлана Аплачкина и Владимир Никитин (оба - бег на 3 000 м), Ксения Лабыгина, Сергей Шубенков, Артем Макаренко и Константин Шабанов (все - бег на 60 м с барьерами), Александр Лесной (толкание ядра).

Фото Instagram Елены Коробкиной