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31 минуту назад

В Ленинградской области найдено тело утонувшей на Крещение женщины

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#крещенские купания #утопленник

Тело утонувшей на крещенских купаниях в Ленинградской области женщины, спустя девять дней поисков, обнаружили в километре от импровизированной купели.

По предварительным данным, найдена женщина, пропавшая после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж у деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области. Ее тело обнаружили в километре от проруби, - рассказали порталу 47news в правоохранительных органах.

Ее поиски велись почти 10 дней. Тело обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби.

Информацию о том, что найдено тело подтвердили в областной прокуратуре и СК Ленобласти.

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК РФ по Ленинградской области по результатам доследственной проверки по факту утопления женщины 41-летней женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ, - сообщается на сайте Следственного комитета.

Установлено, что 19 января 2022 года женщина самостоятельно прыгнула в прорубь, расположенную на реке Оредеж в п. Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду в прорубь на глазах детей и родственников. Как уточнили в МЧС, купель была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний.

К поискам пропавшей были привлечены волонтеры из Москвы, которые обследовали реку с помощью подводных дронов и инфракрасных камер. За два дня работы на месте происшествия они проверили 600 метров дна.
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#крещенские купания #утопленник

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