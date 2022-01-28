Президент РФ подписал закон об индексации пенсий с 1 января на 8,6%

С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6 %. Закон вступает в силу 28 января 2022 года и будет иметь обратную силу.





Федеральный закон о внесении изменений в статью 22 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и статью 10 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был принят Госдумой 20 января и одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года.



Отмечается, что законопроект вступает в силу с момента официального опубликования.



С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%, - сообщает



"Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - написал ранее в своем Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции. Соответствующий документ размещен на Официальном портале правовой информации.Федеральный закон о внесении изменений в статью 22 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и статью 10 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был принят Госдумой 20 января и одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года.Отмечается, что законопроект вступает в силу с момента официального опубликования.С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%, - сообщает сайт Госдумы "Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - написал ранее в своем Telegram-канале Председатель ГД Вячеслав Володин.