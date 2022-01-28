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Президент РФ подписал закон об индексации пенсий с 1 января на 8,6%
С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6 %. Закон вступает в силу 28 января 2022 года и будет иметь обратную силу.
Федеральный закон о внесении изменений в статью 22 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и статью 10 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был принят Госдумой 20 января и одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года.
Отмечается, что законопроект вступает в силу с момента официального опубликования.
С 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%, - сообщает сайт Госдумы.
"Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - написал ранее в своем Telegram-канале Председатель ГД Вячеслав Володин.