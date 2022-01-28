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11 минут назад
Президент РФ подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
С предложением ужесточить наказание для педофилов-рецидивистов в Госдуме выступили осенью 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, теперь пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет), а также в случаях, когда жертвами стали два и более ребенка; или в ситуациях, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК РФ.
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Данный случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме, где 4 января 5-летняя девочка вышла погулять на улицу, и ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию, - сообщает РИА Новости.
Согласно закону, теперь пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет), а также в случаях, когда жертвами стали два и более ребенка; или в ситуациях, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК РФ.
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Данный случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме, где 4 января 5-летняя девочка вышла погулять на улицу, и ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию, - сообщает РИА Новости.