Происшествия

57 минут назад

На улице Студёновской «ЗАЗ-Шанс» протаранил стоящий «ВАЗ-2114»

3 727
#ДТП
1

От заднего багажника стоящей машины почти ничего не осталось.

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Сегодня утром в Липецке напротив дома №35 на улице Студёновской произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, автомобиль 37-летней женщины «ВАЗ-2114» стоял на краю дороги с включенными аварийными сигналами. 42-летний воитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» осуществлял маневр по перестроению из одной полосы в другую полосу и не заметил стоящую на краю проезжей части машину.

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ДТП обошлось без пострадавших
3 727
#ДТП
1

Комментарии (3)

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Попов Ю.

16 минут назад
Шанс даётся только раз :)
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Александр

44 минуты назад
Отличная новость! В нашем городе ещё одним "шашечником" умнее стало!
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Ванька Грозный

51 минуту назад
красотища-то какая , лепота !!
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