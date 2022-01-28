На улице Студёновской «ЗАЗ-Шанс» протаранил стоящий «ВАЗ-2114»

От заднего багажника стоящей машины почти ничего не осталось.

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Сегодня утром в Липецке напротив дома №35 на улице Студёновской произошло ДТП.Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, автомобиль 37-летней женщины «ВАЗ-2114» стоял на краю дороги с включенными аварийными сигналами. 42-летний воитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» осуществлял маневр по перестроению из одной полосы в другую полосу и не заметил стоящую на краю проезжей части машину.ДТП обошлось без пострадавших