Помощь грузинам обошлась в полмиллиона рублей

Жителя Липецкой области осудили за взятку.

Советский районный суд Липецка признал жителя области виновным в даче взятки сотруднику правоохранительных органов.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина передал взятку в 100 тысяч рублей за то, чтобы в отношении нескольких граждан Грузии не проводили проверку для последующего их привлечения к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Преступление расследовало ФСБ.



За дачу взятки был назначен штраф в размере 500 000 рублей. Кроме того, судом конфискована в доход государства сама взятка в 100 000 рублей.