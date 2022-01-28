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На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки военных пострадали 17 человек

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#перестрелка #военные #Киргизия #Таджикистан

Число пострадавших киргизских военнослужащих в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 17 человек.

Общее количество пострадавших при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана достигло 17, - передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные больницы в городе Исфаре.

"Новые данные по пострадавшим на границе. Общее число раненых по обе стороны возросло до 17", — пишет Sputnik Таджикистан в Телеграм-канале.

Общее число раненых по обе стороны возросло до 17 человек.

Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских, - сообщили в больнице Исфары.

С кыргызской стороны - четверо пострадавших.

Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек, - при этом сообщили в Минздраве. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести, - сообщает Sputnik Кыргызстан в Телеграм-канале.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 28 января обстановка на кыргызско-таджикском участке границы в местностях Самаркандек, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная.

Погранслужба ГКНБ КР контролирует и отслеживает обстановку.

Жертв среди мирного населения и военнослужащих с кыргызской стороны нет, - сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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#перестрелка #военные #Киргизия #Таджикистан

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