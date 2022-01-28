Спорт

16 минут назад

Два липецких регбиста попытаются произвести впечатление на тренера из ЮАР

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#Регби
Два липецких регбиста попытаются произвести впечатление на тренера из ЮАР

Кроме того в штабе сборной России остался липецкий специалист по физподготовке.

Игроки РК «Липецк» 19-летний Дмитрий Бобров и 20-летний Александр Кобзев вызваны на тренировочный сбор сборной России по регби-7, который начался на базе «Юг-Спорт» в Сочи.

Правда, состав сборной является расширенным и в него включен 31 игрок: для вызова на дальнейшие соревнования липчанам предстоит произвести хорошее впечатление на тренерский штаб команды, который совсем недавно возгласил 40-летний специалист из ЮАР Вуйо Занга, сменивший Александра Янюшкина, приведшего команду к «бронзе» чемпионата Европы, но не сумевшего вывести россиян на Олимпийские Игры в Токио.

Занга — известный тренер, ранее тренировавший сборную Германии и выигравший с ней чемпионат Европы в 2019 году. В последние годы африканец возглавлял питерскую «Заставу», «бронзового» призёра первенства нашей страны-2020/21. Именно «Заставу» сейчас решено сделать базовым клубом сборной России, добавив сильнейших игроков из других команд.

В расширенном списке сборной России есть и весьма экзотические личности, например 26-летний Кевин Сен-Жюст Д.Аджанга Акуабу, уроженец Таганрога, ныне игрок ЦСКА.

К слову южноафриканец Занга уже сделал уже сделал реверанс в сторону липецкого регби. Так, к тренерском штабе под его руководством остался работать наш земляк Сергей Бабкин, который в сборной России отвечает за физподготовку. Он сейчас тоже находится с командой на сборе, который продлится до 10 февраля.

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На фото cps-rugby.ru Дмитрий Бобров (верхний снимок), нижнее фото - Александр Кобзев (слева) вместе с Сергеем Бабкиным.


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#Регби

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