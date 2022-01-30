Происшествия

28.01.2022 11:45

Одного человека эвакуировали из горящего дома

1614
#МЧС #пожар
Одного человека эвакуировали из горящего дома

Днем 27 января в трехквартирном доме на улице Ленина в Ельце вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил чердак над двумя квартирами, и внутреннюю отделку внутреннюю отделку одной из них.

- Пожарные эвакуировали одного человека. Пострадавших нет. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, - рассказали в главном управлении МЧС.

Всего за минувшие сутки произошло два пожара.
1614
#МЧС #пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце задержали иностранца с героином
#героин #полиция
5
В Ельце задержали иностранца с героином

сегодня, 11:08

Происшествия
Ельчанин до смерти избил собутыльника и сжег его одежду
#убийство #уголовное дело
9
Ельчанин до смерти избил собутыльника и сжег его одежду

сегодня, 09:50

Происшествия
Полицейские задержали липчанина, который грозил «взорвать» многоэтажку
#полиция #тетефонный терроризм
9
Полицейские задержали липчанина, который грозил «взорвать» многоэтажку

сегодня, 09:13

Происшествия
Пожарные спасли 30 коров и четыре свиньи
#МЧС #пожар
13
Пожарные спасли 30 коров и четыре свиньи

вчера, 15:00

Происшествия
Липчанка попала под машину рядом со школой
#ДТП #школа
48
Липчанка попала под машину рядом со школой

вчера, 14:41

Происшествия
«Форд» выбросило на сугроб после столкновения с «Ладой»
#ДТП
14
«Форд» выбросило на сугроб после столкновения с «Ладой»

вчера, 12:30

Происшествия