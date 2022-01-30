Происшествия
28.01.2022 11:45
Одного человека эвакуировали из горящего дома
Днем 27 января в трехквартирном доме на улице Ленина в Ельце вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил чердак над двумя квартирами, и внутреннюю отделку внутреннюю отделку одной из них.
- Пожарные эвакуировали одного человека. Пострадавших нет. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, - рассказали в главном управлении МЧС.
Всего за минувшие сутки произошло два пожара.
- Пожарные эвакуировали одного человека. Пострадавших нет. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, - рассказали в главном управлении МЧС.
Всего за минувшие сутки произошло два пожара.