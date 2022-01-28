В России

32 минуты назад

В России не станут вводить локдаун из-за коронавируса

97
#коронавирус #локдаун

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что смысла в локдауне сейчас нет.

В настоящее время нет смысла вводить в России локдаун из-за коронавируса, - заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов", — сказал он.

"Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется", — отметил Медведев.

По его словам, если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых — по социальным причинам.

Он пояснил, что в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, "что это такое и как с этим бороться", - передает РИА Новости.

"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", — сказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Но в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, - полагает Медведев.

"Никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", — пояснил замглавы Совбеза.

Он выразил надежду, что ситуация будет развиваться "в другом направлении".

За последние сутки в России выявили рекордные 88 816 случаев заражения коронавирусом.
97
#коронавирус #локдаун

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минтруда хочет объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд
#ПФР #ФСС #Социальный фонд
Минтруда хочет объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд

сегодня, 09:47

В России
Энергетикам могут дать льготные кредиты на «зелёную» модернизацию

вчера, 17:28

В России
#коронавирус
Регионы РФ подготовились к пику пятой волны коронавируса

вчера, 17:27

В России
В Москве с 28 января можно открыть больничный дистанционно
#больничный #дистант
В Москве с 28 января можно открыть больничный дистанционно

вчера, 17:00

В России
В России с 1 февраля вырастут пособия и выплаты
#индексация #выплаты #пособия
1
В России с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

вчера, 15:33

В России
В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона
#США #дипломатия
В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

вчера, 14:27

В России