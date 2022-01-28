Из киоска изъяли 50 пачек сигарет и 80 бутылок спиртного

Липецкому предпринимателю грозит штраф на сумму более 500 тысяч рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, жильцы дома 28/4 по улице Терешковой пожаловались на расположенный неподалёку киоск.Вчера сотрудники управления совместно с прокуратурой Советского района Липецка и МИФНС России №6 по Липецкой области вышли с проверкой по жалобе. В результате в киоске был установлен факт хранения алкогольной и табачной продукции.Как оказалось, ранее работавший в данном киоске индивидуальный предприниматель прекратил торговую деятельность, при этом оборот нелегальной алкогольной и табачной продукции продолжился.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два административных дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны» и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».Предпринимателю грозит штраф на сумму более 500 тысяч рублей. В рамках возбужденных дел изъято порядка 50 пачек табачной продукции и более 80 бутылок алкоголя.За отсутствие контрольно-кассовой техники в отношении предпринимателя налоговый орган намерен привлечь предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ «Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях».