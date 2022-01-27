сегодня, 20:22
Липецкая вечЁрка: смертельный пинок, трагедия на производстве и скорая на расправу мэр Липецка
Сегодня, 27 января, стало известно о ЧП на Новолипецком комбинате с трагическими последствиями, суд отправил на 8 лет в колонию мужчину, одним ударом убившего мать пятерых детей, а Евгения Уваркина объяснила крепкие слова, брошенные «управляшкам» за неубранный снег.
– Они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, – прокомментировала аудиозапись GOROD48 сама Евгения Уваркина.
Мэр Липецка уже прославилась высказываниями с использованием ненормативной лексики во время реконструкции Нижнего парка. После разноса тогда также дело сдвинулось с мертвой точки: тротуарную плитку в парке уложили в морозы, а потом переделывали работу по весне.
Под этой историей отписались более сотни читателей. Мнения об устроенной мэром взбучке «управляшкам» были полярными – от «с УК только так и надо разговаривать! 27 микрорайон сегодня сразу видно, что стали убирать», «Браво, Евгения!», «Молодец, так держать! Поддерживаю» и до «Ну так себе актриса. Не искренне как-то. Слабовато...».
Самой же читаемой стало сообщение о том, что «В результате несчастного случая на территории НЛМК погиб работник». Случилось это во время осмотра межцехового трубопровода. Еще двое отравившихся доменным газом мужчин госпитализированы. Из сообщения пресс-службы ПАО «НЛМК» следует, что, по предварительным данным, сотрудники не использовали обязательные к применению при таких работах средства защиты. «По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело».
Это – уже третья трагедия на рабочем месте с начала зимы. Государственная инспекция труда в Липецкой области сообщила: «Завершено расследование двух несчастных случаев на производстве: погибли механизатор и рабочий». ЧП случились в декабре в СХП «Добринский» – на механизатора наехал трактор, и в ООО «Агроснабсахар», где от падения с высоты погиб рабочий.
«38-летний липчанин пнул мать пятерых детей, в результате она умерла». Эта криминальная новость стала второй по просмотрам сегодня. Следствие выяснило, что мужчина часто избивал сожительницу, с которой нажил трех детей, но та, опасаясь худшего, в полицию не обращалась. И вот случилось самое плохое.
Сегодня оперштаб сообщил, что «С начала эпидемии от COVID-19 умерли более трех тысяч жителей Липецкой области». За последние сутки в регионе выявили 384 случая коронавируса – на 114 больше, чем в минувший понедельник. «Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу» – новые изменения внесены в постановление администрации региона, регулирующее борьбу с распространением коронавирусной инфекции. «На дистанционное обучение переведены больше 9,5 тысячи школьников» из-за гриппа, ОРВИ и ковида. В Липецке завтра «Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение». В нем болеют 20% учеников и 10 учителей.
Брежнев
Депутат Коммунист Перри Мейсон
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