Общество

сегодня, 20:22

Липецкая вечЁрка: смертельный пинок, трагедия на производстве и скорая на расправу мэр Липецка

7 1428
#вечЁрка #убийство #Евгения Уваркина #снег #производственный травматизм
2
Липецкая вечЁрка: смертельный пинок, трагедия на производстве и скорая на расправу мэр Липецка

Сегодня, 27 января, стало известно о ЧП на Новолипецком комбинате с трагическими последствиями, суд отправил на 8 лет в колонию мужчину, одним ударом убившего мать пятерых детей, а Евгения Уваркина объяснила крепкие слова, брошенные «управляшкам» за неубранный снег. 

Давненько в Сеть не попадали сливы с совещаний руководителей города и области. Но вот и первая ласточка в этом году: «Мэр Евгения Уваркина поговорила с директорами УК на «чисто русском языке». Возмущение главы Липецка вызвали неубранные от снега дворы. Судя по множеству запиканных на записи слова, мэр не стеснялась в выражениях.  

– Они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, – прокомментировала аудиозапись GOROD48 сама Евгения Уваркина.

Мэр Липецка уже прославилась высказываниями с использованием ненормативной лексики во время реконструкции Нижнего парка. После разноса тогда также дело сдвинулось с мертвой точки: тротуарную плитку в парке уложили в морозы, а потом переделывали работу по весне.

Под этой историей отписались более сотни читателей. Мнения об устроенной мэром взбучке «управляшкам» были полярными – от «с УК только так и надо разговаривать! 27 микрорайон сегодня сразу видно, что стали убирать», «Браво, Евгения!», «Молодец, так держать! Поддерживаю» и до «Ну так себе актриса. Не искренне как-то. Слабовато...».

Самой же читаемой стало сообщение о том, что «В результате несчастного случая на территории НЛМК погиб работник». Случилось это во время осмотра межцехового трубопровода. Еще двое отравившихся доменным газом мужчин госпитализированы. Из сообщения пресс-службы ПАО «НЛМК» следует, что, по предварительным данным, сотрудники не использовали обязательные к применению при таких работах средства защиты. «По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело»

Это – уже третья трагедия на рабочем месте с начала зимы. Государственная инспекция труда в Липецкой области сообщила: «Завершено расследование двух несчастных случаев на производстве: погибли механизатор и рабочий». ЧП случились в декабре в СХП «Добринский» – на механизатора наехал трактор, и в ООО «Агроснабсахар», где от падения с высоты погиб рабочий. 

«38-летний липчанин пнул мать пятерых детей, в результате она умерла». Эта криминальная новость стала второй по просмотрам сегодня. Следствие выяснило, что мужчина часто избивал сожительницу, с которой нажил трех детей, но та, опасаясь худшего, в полицию не обращалась. И вот случилось самое плохое. 

Сегодня оперштаб сообщил, что «С начала эпидемии от COVID-19 умерли более трех тысяч жителей Липецкой области». За последние сутки в регионе выявили 384 случая коронавируса – на 114 больше, чем в минувший понедельник. «Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу» – новые изменения внесены в постановление администрации региона, регулирующее борьбу с распространением коронавирусной инфекции. «На дистанционное обучение переведены больше 9,5 тысячи школьников» из-за гриппа, ОРВИ и ковида. В Липецке завтра «Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение». В нем болеют 20% учеников и 10 учителей. 

7 1428
#вечЁрка #убийство #Евгения Уваркина #снег #производственный травматизм
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Брежнев

9 минут назад
А ещё говоря , что в моё время, страной управлять могла и кухарка. Потому что стабильность была, а сейчас ужас , даже не может на одном районе порядок навести. Такое впечатление, что дел наворочает и свалит за бугор.
ответить

Депутат Коммунист Перри Мейсон

11 минут назад
???, Служу народу. Но не бескорыстно. А вы как хотели?
ответить

???

16 минут назад
Когда зарплату срежете слугам народа , а именно чинушам и всяким там замам , прихвостням , вице шпице и т.д ... до 15 тыс рублей. Может тогда они шевелиться начнут .
ответить

...

17 минут назад
низкообразованный человек всегда использует мат, вот и делайте выводы
ответить

Житель

34 минуты назад
Евгения Уваркина, поговорите с управляшками, которые очищают 29 микрорайон, около школы месиво, трактор ни разу не был. От 7 поликлиники до кольца ,, Чеснок,, и обратно до 7 поликлиники ни разу не чистили. Просто едешь и удивляешься, к нам цивилизация не дошла.
ответить

А

59 минут назад
Почему одна Уваркина рвет себя с УК по уборке снега во дворах, а где же горсовет, где " всемогущие депутаты за которых голосовал народ, где председатель горсовета, они же обещали перед выборами что будут во всем помогать, про них что-то не слышно.
ответить

Электорат

сегодня, 20:27
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Еще в рубрике

В части Левобережья отключат холодную воду
#отключения
5
В части Левобережья отключат холодную воду

сегодня, 17:29

Общество
В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов
#память #война
6
В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов

сегодня, 17:15

Общество
В Липецкой области днем до -8
В Липецкой области днем до -8

сегодня, 17:00

Общество
В Липецком районе уничтожили две гранаты
#спасатели #УГПСС
3
В Липецком районе уничтожили две гранаты

сегодня, 16:56

Общество
На двух участках липецких дорог запретили остановку
#дорожное движение
16
На двух участках липецких дорог запретили остановку

сегодня, 16:11

Общество
Липчане выступают против строительства многоэтажек за Быхановым садом
#генплан #строительство
149
Липчане выступают против строительства многоэтажек за Быхановым садом

сегодня, 15:52

Общество