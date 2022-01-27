Энергетикам могут дать льготные кредиты на «зелёную» модернизацию

В рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» компаниям могут дать возможность получить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек. Об этом сказано в письме от 12 января 2022 года главы бюджетного департамента Минприроды Данилы Никифорова в Минпромторг, сообщают «Известия» . Согласно документу, такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

В аппарате курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сообщили, что зампред правительства поручала проработать вопрос субсидирования модернизации предприятий в рамках проекта «Чистый воздух».

«Это мера позволит повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха», — сказали там.

В аппарате вице-премьера также добавили, что сумма финансирования будет определена после принятия нормативно-правовых актов, которые сейчас прорабатываются в Минприроды и правительстве.

Льготные кредиты на программы по снижению выбросов — это общемировой тренд и дополнительная возможность компаниям адаптировать свои производства под экотребования, считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. По мнению эксперта, размеры кредитов компаниям должны быть сопоставимы с необходимыми затратами на модернизацию, а общий размер затрат составит минимум 1 трлн рублей.