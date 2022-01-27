Общество

сегодня, 17:15

В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов

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#память #война
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В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов

27 января - день освобождения Тербунского района от немецких захватчиков.

Как сообщает газета Тербунского района «Маяк», сегодня на площади Героев в Тербунах состоялся митинг, посвященный празднованию 79-ой годовщине освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков.

Тербунский район был оккупированы немцам дважды: в декабре 1941-го и с июня 1942 по январь 1943-го. 27 января 1943 года совместными действиями войск 13-й армии Брянского и 38-й армии Воронежского фронтов район был освобожден от врага.

Участники возложили цветы и венки, а также почтили память павших воинов минутой молчания.


Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №30 села Заречное приняли участие в митинге, посвященном освобождению Тербунского района от фашистских захватчиков.

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Минутой молчания и возложением цветов к Братской могиле №186 почтили память погибших.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#память #война
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Комментарии (4)

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Либерал

10 минут назад
Да уж, зато демократия и ГУЛАГа нет!
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Да уж

28 минут назад
Если бы знали те солдаты как счастливо и хорошо будут жить их внуки! И что прожиточный минимум будет 11 448 рублей!
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Патриот

48 минут назад
Против Победобесия!, а тебе и нечем..
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Против Победобесия!

сегодня, 17:36
Понимаю, что нужно гордиться, но пока не понимаю чем.
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