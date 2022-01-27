В Тербунском районе сегодня празднуют 79-ю годовщину освобождения от оккупантов

27 января - день освобождения Тербунского района от немецких захватчиков.

Как сообщает газета Тербунского района «Маяк», сегодня на площади Героев в Тербунах состоялся митинг, посвященный празднованию 79-ой годовщине освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков.Тербунский район был оккупированы немцам дважды: в декабре 1941-го и с июня 1942 по январь 1943-го. 27 января 1943 года совместными действиями войск 13-й армии Брянского и 38-й армии Воронежского фронтов район был освобожден от врага.Участники возложили цветы и венки, а также почтили память павших воинов минутой молчания.Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №30 села Заречное приняли участие в митинге, посвященном освобождению Тербунского района от фашистских захватчиков.Минутой молчания и возложением цветов к Братской могиле №186 почтили память погибших.