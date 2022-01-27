Общество
11 минут назад
В Липецком районе уничтожили две гранаты
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Гранаты спасателям передали полицейские.
Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 15:00 в Липецком районе были уничтожены две ручные гранаты.
Гранаты были переданы спасателям на уничтожение отделом полиции №3 УМВД России по городу Липецку.
Фото - пресс-службы УГПСС Липецкой области
Гранаты были переданы спасателям на уничтожение отделом полиции №3 УМВД России по городу Липецку.
Фото - пресс-службы УГПСС Липецкой области
1 67
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