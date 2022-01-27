В Липецком районе уничтожили две гранаты

Гранаты спасателям передали полицейские.

Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 15:00 в Липецком районе были уничтожены две ручные гранаты.



Гранаты были переданы спасателям на уничтожение отделом полиции №3 УМВД России по городу Липецку.



Фото - пресс-службы УГПСС Липецкой области