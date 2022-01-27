Общество

11 минут назад

В Липецком районе уничтожили две гранаты

1 67
#спасатели #УГПСС
В Липецком районе уничтожили две гранаты

Гранаты спасателям передали полицейские.

Как сообщает пресс-служба Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 15:00 в Липецком районе были уничтожены две ручные гранаты.

Гранаты были переданы спасателям на уничтожение отделом полиции №3 УМВД России по городу Липецку.

Фото - пресс-службы УГПСС Липецкой области 
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#спасатели #УГПСС

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